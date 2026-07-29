Länger dienen – aber wofür?

Im Raum stehen Modelle wie acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen oder sechs Monate Grundwehrdienst mit drei späteren Übungsmonaten. Gleichzeitig könnte der Zivildienst auf zwölf Monate verlängert werden.

Österreich braucht angesichts der veränderten Sicherheitslage ein einsatzfähiges Bundesheer. Doch bevor der Staat ausschließlich jungen Männern zusätzliche Pflichtmonate abverlangt, muss er eine einfache Frage beantworten: Was soll in dieser Zeit konkret erreicht werden?

Miliz statt bloß längerer Kasernenzeit

Die Wehrdienstkommission begründet ihre Empfehlung nicht allein mit einer längeren Grundausbildung. Ihr Ziel ist vor allem der Wiederaufbau einer rasch verfügbaren und regelmäßig beübten Miliz.

Genau darin liegt der entscheidende Unterschied zwischen den diskutierten Modellen. Acht Monate durchgehender Grundwehrdienst würden mehr Zeit für Ausbildung innerhalb der Kaserne schaffen. Ein Modell mit späteren Milizübungen könnte hingegen sicherstellen, dass Soldaten nach dem Abrüsten wiederholt in ihre Einheiten zurückkehren und ihre Kenntnisse auffrischen.

Für die Landesverteidigung wäre eine tatsächlich einsatzfähige Miliz wertvoller als eine bloße Verlängerung der Dienstzeit auf dem Papier.

Die Regierung muss daher offenlegen, wofür die zusätzlichen Monate verwendet werden sollen. Notwendig wären mehr Gefechts- und Schießausbildung, Übungen im Verband, der Schutz kritischer Infrastruktur sowie eine realistische Vorbereitung auf Mobilmachung und Krisenfälle.

Eine Verlängerung darf nicht bloß bestehende Routinen ausdehnen. Sie muss einen messbaren militärischen Mehrwert schaffen.

Das Bundesheer holt auf – aber nicht schnell genug

Österreich hat sein Bundesheer über Jahrzehnte vernachlässigt. Kasernen, Ausrüstung, Personal und militärische Fähigkeiten wurden dem politischen Sparwillen untergeordnet.

Inzwischen steigen die Verteidigungsausgaben, und das Heer befindet sich bei Ausrüstung und Beschaffung in einer Aufholphase. Neue Fahrzeuge, Systeme und Investitionen sind notwendig und richtig.

Doch moderne Ausrüstung allein schafft noch keine einsatzfähige Armee. Dafür braucht es ausreichend Berufssoldaten, Ausbilder, funktionierende Einheiten und regelmäßig übende Reservisten.

Die Politik darf daher nicht so tun, als ließe sich ein jahrelang aufgebauter Rückstand einfach dadurch beheben, dass Grundwehrdiener länger bleiben.

Wer mehr Lebenszeit verlangt, muss auch gewährleisten, dass sie militärisch sinnvoll genutzt wird.

Warum nur junge Männer?

Die Debatte über die Verlängerung blendet einen wesentlichen Punkt weitgehend aus: Die allgemeine Wehrpflicht betrifft weiterhin ausschließlich Männer.

Der Staat verlangt von ihnen, Ausbildung, Studium oder Berufseinstieg zu unterbrechen. Bei einer Verlängerung würde dieser Eingriff noch größer. Frauen können freiwillig dienen, unterliegen aber keiner vergleichbaren Pflicht.

Man muss daraus nicht automatisch eine Wehrpflicht für Frauen ableiten. Die Regierung muss aber erklären, weshalb sie im Namen der Gleichheit in fast allen Lebensbereichen argumentiert, bei einer mehrmonatigen staatlichen Dienstpflicht jedoch ausschließlich junge Männer heranzieht.

Wer die Wehrpflicht verlängern will, darf sich vor der Frage der Wehrgerechtigkeit nicht drücken.

Zivildienst darf keine billige Dauerlösung sein

Noch deutlicher zeigt sich das Problem beim Zivildienst. Rettungsorganisationen, Pflegeeinrichtungen und soziale Dienste sind vielerorts auf Zivildiener angewiesen. Ihre Arbeit ist wichtig und verdient Anerkennung.

Gerade deshalb ist es bedenklich, wenn der Staat ungelöste Personalprobleme durch eine Verlängerung des Pflichtdienstes kaschiert.

Ein zwölfmonatiger Zivildienst würde sozialen Einrichtungen länger verfügbare und vergleichsweise günstige Arbeitskräfte sichern. Er würde aber weder den Pflegenotstand lösen noch dauerhaft ausreichend Personal für Rettung und Betreuung schaffen.

Der Zivildienst darf nicht zum Ersatz für eine funktionierende Personal-, Pflege- und Sozialpolitik werden.

Mehr Pflicht braucht mehr Verantwortung

Eine Verlängerung des Wehrdienstes kann sicherheitspolitisch sinnvoll sein. Das gilt besonders dann, wenn damit eine ernsthafte Milizstruktur aufgebaut und die militärische Ausbildung verbessert wird.

Doch die Beweislast liegt bei der Politik.

Sie muss erklären, welche Fähigkeiten das Bundesheer zusätzlich erhält, wie die Miliz organisiert wird, ob genügend Ausbilder und Material vorhanden sind und warum nur Männer zusätzliche Monate ihres Lebens abgeben sollen.

Nach Jahrzehnten politischer Vernachlässigung wäre es zu einfach, die Rechnung nun allein an die nächste Generation weiterzureichen.

Österreich braucht mehr Verteidigungsfähigkeit. Aber mehr Pflichtmonate sind nur dann gerechtfertigt, wenn daraus tatsächlich mehr Sicherheit entsteht.