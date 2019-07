Mueller-Bericht: Russlandaffäre ist ein totes Pferd

Was ist langweiliger als das Telefonbuch? Die Anhörungen im US-Kongress zur Russlandaffäre. Die Demokraten haben alles daran gesetzt den Sonderermittler Mueller zu seinem Bericht zu befragen. Mueller sagte nichts, was über seinen Bericht hinausgeht. Es soll ernsthafte Versuche seitens Russlands gegeben haben, die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen. Es existieren keinerlei Beweise dafür, dass der Präsident oder eine Person aus seinem Wahlkampfteam mit den Russen zusammengearbeitet oder sich abgesprochen hätte. Es wurden keinerlei Beweise dafür gefunden, dass der Präsident versucht hätte, in die Ermittlungen der Justiz einzugreifen oder diese zu behindern.

Am letzten Punkt hakten die Demokraten ein. Es wurde keine Beweise gefunden. Aber kann die potentielle Existenz des Vorhandenseins von Beweisen ausgeschlossen werden? Und ab diesem Punkt ist für jedermann, sogar Juristen selber klar, warum ihre Beliebtheits- und Vertrauenswerte in der Gegend von Politikern, Journalisten und Steuerprüfern liegen. Nämlich am alleruntersten Ende der Skala.

Spätestens mit der Mueller-Befragung stellt die Russlandaffäre ein totes Pferd dar. Und wie die Demokraten wissen sollten, gibt es ein indianisches Sprichwort: Wenn Du merkst, dass Du auf einem toten Pferd reitest, steig ab.

Sogar die internationalen Pressestimmen waren den Demokraten nicht wohl gesonnen. Diese haben Erwartungen in die Mueller-Anhörung geweckt, die den Fakten nicht standhalten konnten. Oder dass sich Mueller nicht als Zugpferd einspannen lassen wollte, um mit schärferen verbalen Aussagen seinen schriftlichen Bericht aufzufetten. Und dies von Medien, die nichts lieber gehört hätten, als Attacken gegen Trump.

Nunmehr müssen die Demokraten auf eine inhaltliche Auseinandersetzung bei der Wahl 2020 setzen. Ihr Selbstvertrauen sowie ihre Zuversicht dürften nicht allzu ausgeprägt sein. In einer ersten Reaktion gaben sie dem armen Tier nochmals die Sporen. Ungustiös. Vor allem für ein Volk, welches am Rücken von treuen, zuverlässigen Pferden den Kontinent von Atlantik bis Pazifik erobert und erschlossen hat.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Muller report Lizenz: –]