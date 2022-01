Nichte von George Floyd angeschossen

Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Rosa Pineda

Die 4-jährige Arianna wurde bei einer Schießerei am Neujahrstag in den Bauch getroffen. Das Projektil durchschlug laut ABC ihre Lunge, ihre Leber und brach ihr außerdem drei Rippen. Momentan gibt es noch keine Verdächtigen.

Die Schüsse fielen am vergangenen Samstag gegen 3 Uhr morgens vor einem Wohnhaus in Houston, Texas. Floyds Nichte deren Name Medienberichte zufolge Arianna ist, war eine von zwei Kindern und vier Erwachsenen, die sich gegen 3 Uhr morgens in der Wohnung in Houston aufhielten, als diese beschossen wurde. Während sie schlief soll sie eine Kugel in den Torso getroffen haben.

Fox-News berichtete ebenfalls über die schwerverletzte Arianna, deren Zustand mittlerweile stabil ist. Der Sender zitierte dazu Floyds Schwester LaTonya, die sagte, die Rettungskräfte seien erst Stunden später eingetroffen.

Ariannas Vater war dann angeblich gezwungen, seine schwer verletzte Tochter selbst ins Krankenhaus zu fahren. Berichten zufolge hätten die Ärzte gesagt, dass das Kind möglicherweise nicht mehr am Leben sei, wenn sie noch länger mit der Behandlung gewartet hätten.

Derzeit gibt es keinen Verdächtigen. Ebenso ist das Motiv der Tat unklar. Die Polizei forderte mögliche Zeugen auf, sich zu melden.

Arianna war, wie die Familie, bei den “Black Lives Matters”-Aufmärschen wegen ihres Onkels George Floyd immer in vorderster Reihe mit dabei.