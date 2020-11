Nizza Messerattentäter in Italien abgelehnt

„Terrorroute Italien“, schwere Vorwürfe gegen Italiens Innenministerin Luciana Lamorgese und Premierminister Conte.

Italien sei zur „Terrorroute“ geworden, kritisierte die rechte Parlamentspartei Fratelli d’Italia (FdI, Brüder Italiens). „Die Regierung Conte muss erklären, wie es möglich ist, dass ein Fundamentalist ungestört auf Lampedusa eintrifft und nach Frankreich reist“, so FdI-Chefin Giorgia Meloni. Die FDL ist in Italien 6,5 Prozent stark und hat im Europaparlament 5 Abgeordnete, um zwei mehr als die FPÖ.

Es ist noch gar nicht so lange her. Vor knapp einem Monat ist der Attentäter von Nizza aus Tunesien über das Mittelmeer auf die Insel Lampedusa gekommen.

Sein Asylantrag wurde abgelehnt und er wurde zur Aussiedelung in die italienische hafenstadt Bari gebracht. Von dort ist er ausgerissen und offenbar nach Frankreich geflohen, wo er die schrecklichen Verbrechen beging.

Die italienische Opposition der Fdl machte nun auch der italienischen Regierung diesbezüglich Vorwürfe. Die Änderung der Einwanderungspolitik sei dafür verantwortlich so Meloni. Tatsächlich ist unter dem rigoros agierenden Innenminister Matteo Salvini (Lega Nord) der Zuzug von Nordafrika nach Italien weitgehen zum Erliegen gekommen. Die heftig dagegen protestierenden Chaotenmedien in ganz Europa, vor allem aber auch all jene ultralinken „Aktivistinnen und Aktivisten“, die dagegen mit der Mitleidsmasche angekämpft haben, sind nun auf fürchterliche Weise eines Besseren belehrt worden.

Weder Conte, noch die Innenministerin Lamorgese haben bis jetzt auf die nicht unberechtigten Vorwürfe reagiert. Lamorgese ist parteilos und war Präfektin der Stadt Mailand bevor sie 2019 von Conte in sein Kabinett berufen wurde. Sie hatte den immer mächtiger werdenden Salvini abgelöst. Italien ist mittlerweile zusammen mit Spanien der Hauptnutznießer des 75o Milliarden Euro schweren Corona-Unterstützungspaketes der EU

[Autor: W.T. Bild: Wikipedia/Ministero dell’Interno – Interno.gov.it Lizenz: CC BY 3.0 it]