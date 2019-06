„Not amused“

Dem Verfasser dieser Zeilen kam eine recht witzige englische Fernsehserie über eine Arztfamilie in den Sinn. Der Vater überzeugter Labour-Anhänger, trotz Zugehörigkeit zum gehobenen Mittelstand. Sohnemann ebenso strebsam wie erfolgreich in der Schule mit politischen Ambitionen bei den Tories. Diskussionen endeten mit der Begründung: „Das ist ein Labour-Haushalt.“ Eine weitere Diskussion entspann sich um einen gefundenen Joint. „Ich habe ihn nur für das Mädchen versteckt. Ich würde mir doch nicht meine Karriere ruinieren.“ Entgegnung Vater: „Meine Güte. Du bist wirklich ein Tory.“

Nun mussten die Untertanen Ihrer Majestät konsterniert feststellen, dass von zehn konservativen Kandidaten für den Posten des Premierministers einer kokste und sieben haschten. Einer der beiden „Sauberen“ ist ein Remainer. „Shocking“!

Das europäische Land mit der höchsten pro-Kopf-Quote bei der Konsumation von Alkohol. Mit einer Armee, welche berühmt ist für ihre unvergleichliche Disziplin – was sogar israelische Militärhistoriker neidvoll konstatierten – wo die Gin-Ration lange üblich war. Mit einer Marine, welche beinahe drei Jahrhunderte lang die Weltmeere beherrschte, das Empire errichtete, verteidigte und potentielle Invasoren der Hauptinseln fernhielt, wo noch bis zum heutigen Tage die traditionellen Rum-Rationen auf den Kriegsschiffen Ihrer Majestät gestattet sind. Ein Land dessen größter Premierminister des 20. Jahrhunderts unzählige Anekdoten über den Genuss geistiger Getränke verursachte. Last but not Least: Der regelmäßige Schlummertrunk der Königinmutter.

Was um Himmels Willen kann die Repräsentanten einer zivilisierten Nation, die den gepflegten Alkoholkonsum kultivierte, dazu verleiten sich wie Hippies zu benehmen? Hoffen wir auf Läuterung. Cheers.

[Autor: G.B. Bild: Winston Churchill Lizenz: –]