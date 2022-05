Novavax ist sprichwörtlich für den Müll!

Autor: A.R. L

Das nächste schwarz-grüne Versagen in der Impfpolitik wird offengelegt. Auf Anfrage an den grünen Gesundheitsministers stellte sich heraus, dass knapp 2,6 Millionen Impfstoff-Dosen auslaufen.

Gerade einmal 5.843 Dosen des von der Regierung als Alternative zum mRNA-Impfstoffen gepriesenen Vakzins wurden von der Einführung im Dezember 2021 bis Anfang April 2022 verabreicht. „Diese weitere Negativbilanz des schwarz-grünen Totalversagens in der Corona-Politik zeigt somit abermals auf, wie Steuergeld systematisch in den Sand gesetzt wird“, kritisierte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak, der mit seiner Anfrage Salz in die Wunde der blutenden Regierung streut.

Der dritte grüne Gesundheitsminister dieser Periode Johannes Rauch reagiert euphemistisch. Der ausgebliebenen „Run“ sei dadurch zu erklären, dass „dieser Impfstoff den anderen verfügbaren Impfstoffen nach heutigem Wissensstand in seiner Wirkung nicht überlegen ist“, zumal die Zahl der Erstimpfungen ohnehin rückläufig sei.

„Wie FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl schon richtig darlegte, gibt es mittlerweile fast mehr Ministerwechsel als Erstimpfungen. Die nach wie vor im Raum schwebende Impfpflicht und der intransparente Umgang mit den teils gravierenden Nebenwirkungen bewirkten klar den gegenteiligen Effekt – der Zwang hat nämlich die Menschen vor der Impfung zurückschrecken lassen“, so Kaniak.

Bezeichnend ist jedenfalls, dass es auch keine Abnehmer im Ausland geben wird. Jedenfalls nicht in der von Österreich bestellten Menge. Insgesamt wurden sagenhafte 4,1 Millionen Dosen Novavax geordert, noch mehr als 1,6 Millionen Dosen werden zusätzlich geliefert!

In Summe hat das kleine Herz Europas also 60 Millionen Impfdosen gekauft, obwohl renommierte Experten und sogar Impfstoffhersteller eindringlich vor Autoimmun-Reaktionen bei Überdosierung warnen.

“Während hier also das Pokern um die Gesundheit der Österreicher wohlweislich einkalkuliert wurde – etwa um Krankenständen aufgrund eines positiven Tests vorzubeugen –, landet nun der allergrößte Teil des Impfstoffs, der auch nicht ans Ausland verschenkt werden will, in der Entsorgung!“, beschwert sich Kaninak abschließend.