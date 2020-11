Obama maßregelt Hispanics, die Trump gewählt haben

Ex-US-Präsident kehrt den Oberlehrer hervor

Es zählt zu den politischen Usancen der USA, dass sich ehemalige Präsidenten mit Äußerungen zum Tagesgeschehen zurückhalten. Eine Ausnahme ist Barack Obama. In der Sendung „Breakfast Club“ maßregelte Obama Hispanics, weil sie seiner Meinung nach bei der Präsidentschaftswahl Anfang November „falsch“ gewählt, indem sie ihre Stimme Donald Trump und nicht Joseph „Joe“ Biden gegeben haben.

Der Vorgänger von Donald Trump lamentierte darüber, dass es „viele evangelikale Hispanics trotz der Tatsache, dass Trump rassistische Dinge über Mexikaner gesagt hat oder illegale Einwanderer in Käfige sperrt, glauben, dass dies weniger wichtig sei als die Tatsache, dass er (Trump, Anm.) ihre Ansichten über Homo-Ehe und Abtreibung unterstützt“. Obama zufolge haben sich US-Bürger lateinamerikanischer Abstammung in ihrem Wahlverhalten von den Dogmen der politischen Korrektheit leiten zu lassen und nicht von ihren wertkonservativen Überzeugungen in Bezug auf Ehe und Familie.

Der konservative US-Autor Ben Shapiro kommentierte die oberlehrerhaften Attitüden Obamas dahingehend, der ehemalige Präsident sei „sehr enttäuscht von denen, die ihm nicht zustimmen. Sie sind offensichtlich mit Rassismus einverstanden, weil sie, auch wenn sie Hispanics sind, religiöse Fanatiker sind“.

