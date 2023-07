Obdachlosenheim: Handelt es sich beim Festgenommenen um einen berühmten syrischen Herzchirurgen?

Autor: E.K.-L. Bilder: pixabay/4711018 Lizenz: CC BY-SA 2.0

Das rosarote Tagblatt ist um Diskretion bemüht

Die hofburgtreue Tageszeitung „Der Standard“ veröffentlicht am Dienstag, dem 11. Juli, unter dem Titel „Junge Frau tot in Wiener Wohnung entdeckt – Die Todesursache ist derzeit noch unklar, eine Obduktion wurde angeordnet. Ein Mann wurde festgenommen“ eine APA-Meldung und schreibt unter anderem:

… Bei der Toten handelt es sich um eine 28 Jahre alte österreichische Staatsbürgerin, sagte der Sprecher. Der zwei Jahre jüngere Mann dürfte im gleichen Zimmer wie die Frau in einer Obdachloseneinrichtung übernachtet haben. Er gab an, er habe sich neben ihr schlafen gelegt. Als er aufwachte, sei die 28-Jährige tot gewesen. (APA, 11. /. 2023)

Einen Satz der APA-Meldung hat „Der Standard“ nicht übernommen, nämlich Der aus Syrien stammende 26-Jährige wurde noch in dem Haus vorläufig festgenommen.

Dass die Gutmenschen vom „Standard“ die österreichische Staatsangehörigkeit des Opfers preisgeben, aber sich über die Herkunft des allfälligen Täters ausschweigen, fällt sogar braven Lesern des rosaroten Van der Bellen-Fanblattes auf. Im elektronischen Briefkasten der Zeitung, dem Standard-Forum, überziehen viele Leser ihre Zeitung mit Hohn, Spott und Ironie. Hier ein paar Gustostückerln, wobei – der Authentizität halber – stilistische und Rechtschreibfehler nicht bereinigt worden sind:

EhAllesLustig: Is schon lustig wenn ein Verbrechen vorliegt und ein österreichischer Mensch beteiligt ist, wird dessen Staatsbürgerschaft sofort genannt. Wenn dann über die Staatsbürgerschaft des/der anderen nix geschrieben wird, kennt man sich sowieso aus

FooBar2000: Es hat eh nur der Standard weggelassen von der APA meldung das es ein Syrer war

Helmut Wolff: Also die Frau war österreichische Staatsbürgerin – und der Mann hat welche Staatsbürgerschaft? Und warum habt ihr die APA-Meldung gekürzt?

Wolkenkuckucksheimbewohner: Der aus Syrien stammende 26-Jährige wurde noch in dem Haus vorläufig festgenommen! Steht so in der APA. Warum lässt man das weg? Wird hier vielleicht gar versucht Zensur auszuüben?

Der-Kaiser-on-Mühlen: Das der Täter ein Syrer ist, ist vermutlich eh nicht so interessant, sonst wäre es ja bestimmt im Artikel gestanden …

Griaß-Eich =): Spannend, dass der standard alles von der Meldung der Krone übernimmt, inkl. dass es sich beim Opfer um eine österreichische Staatsbürgerin handelt … nicht aber, dass es sich beim Verdächtigen um einen syrischen Staatsbürger handelt …

FaHo: Wenn der Standard zwar vom Opfer die Staatsbürgerschaft angibt aber nicht vom Täter ist es zu 90% eh schon klar.

Soweit die Reaktionen der Leser. Ganz unter uns: So sieht also Haltungsjournalismus aus – die Leserschaft wird umfassend betreut, man darf sich in einem sicheren Raum (safe space) fühlen, wo einem alles Unangenehme vom Hals gehalten wird. Es könnte aber sein, dass „Der Standard“ aus Datenschutzgründen nichts über den allfälligen Täter (für ihn gilt, eh klar, die Unschuldsvermutung) schreibt, weil es sich um einen berühmten Mediziner von der weltweit anerkannten „Damaszener Schule der Herzchirurgie“ handelt.