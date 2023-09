Predigtpreis für Vertreterin von Klima-Endzeitsekte

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/SPÖ Presse und Kommunikation Lizenz: CC BY-SA 4.0

Deutschland: Evangelische und Katholische Kirchen biedern sich immer mehr dem woken Zeitgeist an

Mit nur 27 Jahren für sein Lebenswerk ausgezeichnet zu werden, ist eher ungewöhnlich. Außer, man ist in leitender Stellung für eine Klima-Endzeitsekte tätig. Denn Luisa Neubauer, Sprecherin von „Fridays for Future“ Deutschland, wird am 16. Oktober in der Schlosskirche im Hauptgebäude der Universität Bonn der von den beiden theologischen Fakultäten dieser Universität vergebene „Ökumenische Predigtpreis Bonn“ verliehen.

In der Begründung der Jury heißt es, Neubauer habe innerhalb weniger Jahre im deutschen Sprachraum das Bewusstsein von der gesellschaftlichen Aufgabe der Bewahrung der Schöpfung maßgeblich mitgeprägt. Außerdem enthielten Reden und Denken der Studentin „Leitmotive zu religiösen Kontexten wie existenziellen Fragestellungen“. Somit leiste Neubauer, die Mitglied der Grünen ist, einen „Beitrag für die Predigtkultur der Gegenwart“.

Laut Statuten wird der Preis verliehen für „Predigten, die einen hervorragenden Beitrag zur Redekultur in den Kirchen im deutschsprachigen Raum leisten und u.a. durch ihren theologischen Gehalt, biblische Fundierung, Erfahrungsnähe und Glaubwürdigkeit überzeugen“. Bei dieser Aufzählung fehlt ein wichtiges Kriterium: Die Anbiederung an den woken Zeitgeist, der für die Evangelische wie auch für die Katholische Kirche in Deutschland immer mehr zur tragenden Säule wird.

Somit überrascht es nicht, dass Nathalie Schuler den Preis für die beste Predigt erhält. Die Studentin der altkatholischen Theologie bezeichnet sich selbst als „queer“ bezeichnet. Ihre Auszeichnung wird damit begründet, dass „Schuler die Jury mit einer Predigt in einem Ökumenischen CSD-Gottesdienst in der evangelischen St. Lukas-Kirche überzeugt habe“. Das Kürzel CSD steht für „Christopher Street Day“. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung der LGBTIQ-Lobby.