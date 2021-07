Preisspirale dreht sich immer schneller

Deutschland: Inflation schießt auf höchsten Wert seit einem Vierteljahrhundert

Was Bürger im Supermarkt und an der Tankstelle schon lange wissen, ist jetzt auch offiziell bestätigt: Die Inflation ist in Deutschland zurück! Am Donnerstag bezifferte Destatis, das Statistische Bundesamt in Wiesbaden, die aktuelle Inflationsrate mit 3,8%.

Einen derart hohen Wert hat man in Deutschland seit über einem Vierteljahrhundert nicht mehr gemessen. Die letzte höhere Inflationszahl wurde im Januar 1994 mit 4,3% festgestellt. Vor einem Jahr, im Juli 2020, lag die Inflation noch bei unbedenklichen 0,9 Prozentpunkten. Selbst im Juni dieses Jahres vermeldete Destatis noch lediglich 2,3% Teuerung.

Gründe für diesen rasanten Anstieg sind die seit einem Jahr kontinuierlich steigenden Rohstoffpreise und internationalen Seefrachtraten, speziell im Verkehr mit China und Fernost. Diese Preissteigerungen schlagen jetzt, mit einigen Monaten Verzögerung, voll auf die Verbraucherpreise durch. Auch die Knappheit bestimmter Halbleiterchips auf den Weltmärkten lässt die Preise anziehen, da Elektronik mittlerweile in vielen Produkten eine entscheidende Rolle spielt.

Aber auch hausgemachte Faktoren wie die in Deutschland seit Anfang 2021 eingeführte CO2-Bepreisung zeigen jetzt ihre Wirkung. So hat sich zum Beispiel der Preis für CO2-Emissionszertifikate, die an der Londoner Börse gehandelt werden, gegenüber dem letzten Jahr mehr als verdoppelt. Unternehmen wie Fluglinien oder bestimmte Fabriken benötigen diese Zertifikate, um ihre CO2-Emissionen zu kompensieren.

Die Europäische Zentralbank EZB hat vor kurzem erklärt, auch eine Inflationsrate deutlich oberhalb von 2% “für einen gewissen Zeitraum” zu tolerieren und an ihrer Niedrigzinspolitik festzuhalten. Keine guten Nachrichten also für Sparer und Verbraucher.

[Autor: U.K. Bild: Mediamodifier auf Pixabay Lizenz: -]