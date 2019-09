Mark Anton versucht Caesar die Krone aufzusetzen. Dieser lehnt ab. Jubel in der Menge. Mark Anton versucht ein zweites Mal, Caesar die Krone aufzusetzen. Dieser lehnt erneut ab. Aufbrausender Jubel in der Menge. Mark Anton versucht es ein drittes Mal. Caesar weist ihn brüsk zurück. Tosender Jubel in der Menge.

Ein ähnlicher Fall von Caesarenwahn ereignet sich gerade in Paris. Ausnahmsweise nicht im direkten Zusammenhang mit dem französischen Staatspräsidenten.

Carola Rackete lehnte eine Auszeichnung durch die Stadt Paris ab. Frankreich trage mit Schuld an der Armut in Afrika, aufgrund der Ausbeutung während der Kolonialzeit. Außerdem sind die Umstände, unter denen Fluchtmigranten in Paris leben müssen, untragbar.

Fräulein ist mit Sicherheit der tosende Jubel der Berichterstatter gewiss, im Unterschied zur Mehrheit der französischen Bevölkerung, ungeachtet der Tatsache, dass Afrikaner sich erst dann Schlepper leisten können, wenn sie aus der schlimmsten Armut entkommen sind. Bestätigt durch den Afrikaexperten Stephen Smith, einem überaus unverdächtigen Beobachter der Geschehnisse. Sein Buch wurde auch von Präsident Macron gelesen. Auch wenn es nicht viel gebracht hat.

Des Weiteren haben die französische Kolonien „L’Empire“ mehr gekostet als gebracht. Bestätigt durch den Historiker Niall Ferguson, einem überaus unverdächtigen Beobachter vergangener Geschehnisse. Der offizielle Biograph von Henry Kissinger. Was sehr viel gebracht hat.

Während Saudi-Arabien, Israel und Amerika ihre Raketenabwehrsysteme forcieren, aufgrund gewachsener Bedrohungen, wird Italiens Racketenabwehr demontiert.

Zumindest bis zu den unausweichlichen Wahlen. In Italien gibt es im Unterschied zu anderen europäischen Ländern noch Regierungswechsel.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Paul Lovis Wagner / Sea-Watch.org Lizenz: CC BY-SA 4.0]