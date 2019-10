Salvinis Lega erobert nun auch Umbrien

Linke Hochburg umgedreht – Klare Absage an Linksregierung in Rom

Lange Zeit war die mittelitalienische Region Umbrien als Hochburg der Linken. Doch künftig wird Umbrien patriotisch regiert. Bei der Wahl am Sonntag setzte sich die Kandidatin der Rechtsparteien, , Donatella Tesei, mit 57 Prozent der Stimmen klar gegen die Kandidatin des Mitte-Links-Lagers durch, die nur auf magere 37 Prozent kam. Auch bei der Wahl zum Regionalparlament gab es für die Linke nichts zu holen, während die Rechte triumphierte. Die Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini erreichte 37 Prozent, die mit ihr verbündete Partei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) zehn Prozent.

Auch wenn Umbrien mit knapp 900.000 Einwohnern kein Schwergewicht in Italien ist, so muss das Wahlergebnis der neuen Mitte-Links-Regierung in Rom zu denken geben. Einerseits, weil sich der Erfolgslauf der Lega fortsetzt, Salvinis Lega eine Region nach der anderen erobert. Andererseits zeigt das Wahlergebnis im Umbrien, wie unbeliebt die Linksregierung in Rom ist. Die Fünf-Sterne-Bewegung – der größere Koalitionspartner in Rom – stürzte in Umbrien auf sieben Prozent ab, und die Linksdemokraten (PD) mussten sich mit mageren 22 Prozent begnügen.

Gestiegen ist übrigens die Wahlbeteiligung, und zwar um neun Prozent auf 64,4 Prozent. Das wiederlegt einmal mehr die weitverbreitete Annahme, dass rechte Parteien bei steigender Wahlbeteiligung verlieren. Oppositionsführer Salvini kommentierte daher den Ausgang der Umbrien-Wahl so: „Dieser Sieg der Mitte-Rechts-Kräfte ist eklatant. Ich feiere auch das starke Wachstum bei der Wahlbeteiligung.“ Es ist damit zu rechnen, dass der Druck Salvinis auf die Linksregierung in Rom weiter zunehmen wird.

