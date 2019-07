Schlagzeilen zum Tag – 1. Juli 2019

Huawei Gewinn- dank Donald Trump

Trotz der Bestrebungen des US Präsidenten den chinesischen Telekommunikationsriesen aus dem Rennen zu nehmen, verzeichnet der Konzern einen starken Anstieg von Auftragseingängen. Außerdem dominiert Huawei weiterhin das globale 5G Geschäft.

Abkommen zur „Entdollarisierung“

Russland und China setzen künftig im bilateralen Handel auf nationale Währungen. Ziel ist es, die Abrechnungen in Yuan und Rubel um bis zu 50 Prozent zu erhöhen. Damit soll die langsame Abkehr vom US-Dollar möglich gemacht werden.

Migrationswelle überschwemmt Bosnien

In Bosnien gab es 2019 um 76 Prozent mehr Ankünfte als im Vorjahr. Immer mehr Menschen starten die (illegale) Einreise in die EU. Die Balkan Route ist also nicht, wie von Kurz mehrfach behauptet geschlossen.

Facebooks Währung Libra am Scheideweg

Mark Zuckerberg sorgt in der Finanzwelt für Unruhe. Die Nutzer der Digitalwährung könnten aufgrund des großen Risikos alles verlieren.

Boku-Studie: Generelles Glyphosat-Verbot ist EU-rechtswidrig

Laut der Wiener Universität für Bodenkultur kann ein Glyphosat-Verbot nur im Grünland oder beim Obst- und Weinbau erfolgen. Rückstandsdaten von Lebensmittelproben zeigen, dass von den untersuchten Produkten “keine Gefahr für die menschliche Gesundheit ausgeht”, heißt es weiter in der Studienzusammenfassung. Da Glyphosat bis 2022 in der EU zugelassen ist, sei ein Totalverbot in Österreich aus EU-rechtlichen Gründen nicht möglich.