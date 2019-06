Schlagzeilen zum Tag – 28. Juni 2019

Legendärer Chefdesigner Jony Ive verlässt Apple

Hiermit verliert der Weltkonzern einen seiner wichtigsten Manager. John Ivy möchte zukünftig sein eigenes Unternehmen aufbauen. Die Apple Aktie erlitt daraufhin erhebliche Kursverluste.

Batterien „Made in Germany“

Die steigende Nachfrage nach leistungsstarken Akkus veranlasst das Bundesforschungsministerium eine neue deutsche Batterieforschungsfabrik in Münster zu errichten. Moderne Energiespeicher sollen den flächendeckenden Ausbau von erneuerbaren Energie Kraftwerken möglich machen.

Die schwarze Kasse der ÖVP

Eine Medienagentur soll 10 Jahre, von 2002 bis 2012, sechs Wahlkämpfe der Volkspartei zu mindest teilfinanziert haben. Die verdeckten Parteispenden sollen sich auf vermutlich eine Million Euro belaufen.

Bundespolizei schaltet den größten deutschen Drogen-Onlineshop aus

Ein Hauptverantwortlicher aus dem Landkreis München und elf weitere mutmaßliche Täter wurden festgenommen. Die Täter “vertickten” auf der Internetseite weltweit Betäubungsmittel und synthetische Drogen: Ecstasy, Amphetamin, Heroin, Kokain und Cannabis.

SPD- Scholz vermutet GroKo Aus noch vor Weihnachten

Finanzminister Olaf Scholz geht davon aus, dass das Bündnis von Union und SPD nicht mehr lange haltern wird. Der Druck in der SPD, das Bündnis zu verlassen, werde zu groß. Auch in der Union herrscht Unzufriedenheit. Die Gier der Grünen in die Regierung zu kommen könnte damit schon bald befriedigt werden.

NASA schickt Drohne zum Saturn

Die US-Weltraumbehörde NASA will den Saturnmond Titan untersuchen. Die Mission „Dragonfly“ soll 2026 starten. Die Reise zum Saturn wird voraussichtlich 8 Jahre dauern.