Schlagzeilen zum Tag – 1. Oktober 2019

Strache kündigt Rückzug an

Ex FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat angekündigt, seine Parteimitgliedschaft vorläufig ruhend zu stellen. Ihm gehe es in aller erster Linie darum, “eine Zerreißprobe und Spaltung der FPÖ um jeden Preis zu verhindern”, sagte Strache bei der Pressekonferenz am Dienstag und kommt somit der Entscheidung der heute am Nachmittag tagenden FPÖ-Gremien zuvor.

Minderjährige Raubbande in Wien gefasst

Eine Jugendbande aus dem Zuwanderermilieu und deren mutmaßlicher Anführer, ein zwölfjähriger Slowake, sollen in den Sommermonaten Juli und August 2019 insgesamt zehn Raubüberfälle in Wien begangen haben. Die Beamten des Landeskriminalamtes konnten gemeinsam mit den jeweiligen Stadtpolizeikommanden nach intensiver Ermittlungsarbeit nun zahlreiche dieser Raubüberfälle klären.

Nordkorea Atom-Deal: einigen sich Kim und Trump?

Noch diese Woche wollen die USA und Nordkorea neue Arbeitsgespräche über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm aufnehmen. Im Februar war ein Gipfeltreffen der beiden in Vietnam gescheitert. Beide konnten sich bisher in der zentralen Frage der atomaren Abrüstung nicht einigen.

Illegale Demonstrationen gegen Staatsfeiertag

Trotz eines Demonstrationsverbots sind tausende schwarzgekleidete Demonstranten auf die Hongkonger Straße gegangen, um gegen die Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum der Gründung der Volksrepublik China zu protestieren. Anlässlich der riesigen Militärparade in Peking zum 70. Jahrestag der kommunistischen Herrschaft hatte die Protestbewegung einen “Tag der Trauer” ausgerufen. Die erbitternden Demonstranten riefen Protestparolen wie: “Steht an der Seite Hongkongs, kämpft für die Freiheit!”

Monsun tötet 139 Menschen

Das „India Meteorological Department (IMD)“ gab an, dass der derzeitige Monsun der schwerste seit 1994 war. In den letzten vier Tagen starben 111 Menschen im Bundesstaat Uttar Pradesh und weitere 28 Menschen kamen im benachbarten Bihar ums Leben, teilten Regierungsbeamte der Nachrichtenagentur AFP mit.