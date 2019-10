Schlagzeilen zum Tag – 2. Oktober 2019

Karel Gott gestorben

Der Schlagersänger, der auch als “goldene Stimme aus Prag” und “Sinatra des Ostens” bezeichnet wurde, starb im Alter von 80 Jahren an den Folgen des erst kürzlich diagnostizierten Blutkrebses. Gott nahm 1968 für Österreich beim Eurovision Song Contest, mit dem Udo-Jürgens-Lied “Tausend Fenster”, teil.

Israel: Gantz sagt Koalitionsgespräche ab

Der Parteiobmann der Liste Blau-Weiß hat die für Mittwoch geplante Koalitionsgespräche mit der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu abgesagt. Die Voraussetzungen für neue Verhandlungen über eine mögliche Einheitsregierung seien derzeit nicht gegeben. Möglich seien aber Gespräche zu einem späteren Zeitpunkt. Netanyahu´s Chancen bis zum 23. Oktober, eine Regierung zu bilden, werden als gering eingeschätzt.

Deutsches Wirtschaftswachstum stagniert

Nach zehn Jahren Aufschwung beginnt die deutsche Wirtschaft zu schwächeln, das liegt vor allem an den weltweiten Handelskonflikten. Laut Wirtschaftsforschern soll die Konjunktur in Deutschland im laufenden Jahr nur noch um 0,5 Prozent wachsen. Zuvor ist von 0,8 Prozent ausgegangen worden, vor einem Jahr hatten Experten gar noch 1,9 Prozent prognostiziert.

Kehrt Russland in den Europarat zurück?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Rückkehr Russlands in der gestrigen Parlamentarische Versammlung des Europarats in einer Rede vor dem Gremium begrüßt. Das russische Volk finde sich im europäischen Humanismus wieder, sagte Macron vor den Abgeordneten in Straßburg.

Kommt nun der Final-Brexit?

Ministerpräsident Boris Johnson kündigte sein letztes Brexit-Angebot an, dass er der Europäische Union am Mittwoch vorstellen wird. Falls Brüssel dieses nicht annehmen wird, möchte er endgültig die Gespräche beenden und am 31. Oktober die EU verlassen.