Schlagzeilen zum Tag – 2. September 2019

Sachsen: AfD mit Rekordgewinn, Großparteien mit Rekordverlusten

Die Alternative für Deutschland konnte in mit einem Rekordplus von 17,8% auf 27,5 Prozent zu legen.). Für die junge Partei ist es bundesweit ihr bestes Landtagswahlergebnis überhaupt. Die CDU verlor 7,3% und erreichte somit den Rekordtiefstand von 32,1%. Die SPD fiel auf 7,7 Prozent (2014: 12,4) und erzielte damit das bundesweit schlechteste Landtagswahlergebnis ihrer Geschichte. Die Grünen steigerten sich im Freistaat auf 8,6 Prozent (2014: 5,7 Prozent), die mitregierende Linke fuhr mit 10,4 Prozent das schlechteste Ergebnis seit der wiedervereinigung 1990 ein (2014: 18,9). Die FDP verpasste mit 4,5 Prozent (2014: 3,8) erneut den Sprung in den Landtag.

Brandenburg: AfD knapp hinter SPD

Die Sozialdemokraten kamen auf 26,2 Prozent der Stimmen und verloren somit (2014: 31,9). Die AfD konnte ihr Ergebnis fast verdoppeln und liegt knapp hinter der SPD mit 23,5 % auf Platz zwei. Die in Brandenburg allgemein schwache CDU fährt mit 15,6 Prozent ihr schlechtestes Landesergebnis ein. Auch die mitregierenden Linke verlor fast 8% und kommt damit nur noch auf 10,7%. Die Grünen erzielten ihr bestes Ergebnis in Brandenburg mit 10,8%. Die FDP verpasste mit 4,1 Prozent (2014: 1,5) die Rückkehr ins Parlament

Handelskrieg sorgt für erneuten Börsenrutsch

Die weltweiten Aktienkurse fielen am heutigen Montag infolge von weiteren Zöllen zwischen China und der USA, Am Sonntag kündigte Washington neue Strafzölle auf viele chinesische Waren an. Schuhen, Smartwatches und Flachbildfernsehern werden zukünftig mit 15% Zoll besteuert. Als Vergeltungsmaßnahme begann China, zusätzliche Zölle auf das US-Rohöl und für einige andere der US-amerikanischen Waren auf die „75-Milliarden-Dollar-Zielliste“ zu setzen.

Kategorie 5 Hurrikan rast auf Florida´s Küste zu

Der Sturm verwüstet mit Böen über 300 km/h die Bahamas. Die Inseln Abaco und Bahama sind besonders von der schweren Naturkatastrophe betroffen. Prognosen rechnen damit, dass der stärkste Sturm dieses Jahres am späten Montagabend Floridas Ostküste erreicht.

Japans Premier kündigt Treffen mit Russlands Präsident Putin an

Der japanische Premierminister Shinzo Abe sagte in einer Pressemitteilung am Montag, dass er sich diese Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beim Ostwirtschaftsforum, das vom 4. bis 6. September in Wladiwostok stattfindet, treffen wolle. Abe sagte, Japan möchte Fortschritte bei den Friedensverhandlungen erzielen und gemeinsame wirtschaftliche Aktivitäten auf den vier umstrittenen russischen Inseln vor Japans nördlicher Region Hokkaido planen.

VW: Dieselskandal 2.0

Der deutsche Automobilkonzern kündigte an, 98 000 Kunden in den USA wegen unzutreffender Spritangaben zu entschädigen. Bei knapp einer Million Autos der Marken Audi, VW, Porsche und Bentley wurde eine fehlerhafte Software entdeckt, die zu geschönten Abgaswerten führe, erklärte die US-Umweltbehörde EPA.