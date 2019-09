Israel: Neuer Krieg mit altem Feind?

Hisbollah Führer Nasrallah verspricht „Netanjahu, du und deine Armee wissen, dass wir keinen Spaß machen.“

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab am Sonntag bekannt, dass Israel sich nach einem grenzüberschreitenden Zusammenstoß mit der Hisbollah im Libanon auf jedes Szenario „vorbereitet werde“.

Nachdem zwei vermeintlich israelische Drohnen in den südlichen Vororten von Beirut abgestürzt waren, von denen eine bei einem Container explodierte, in denen sich Maschinen zum Mischen von hochwertigem Treibstoff für zielgenaue Lenkflugkörper befunden haben soll, hatte die Hisbollah eine Militärbasis und Fahrzeuge mit Panzerabwehrraketen ins Visier genommen.

Ohne die Verantwortung für den Drohnenangriff in Beirut zu übernehmen, hat das israelische Militär auf den Angriff „reagiert“. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kommentierte die Sicherheitslage:

„Wir wurden von einigen Panzerabwehrraketen angegriffen. Wir antworteten mit 100 Granaten, Luftfeuer und verschiedenen Maßnahmen. Wir befinden uns in Konsultationen darüber, was noch kommen wird. Ich habe Anweisungen gegeben, auf jedes Szenario vorbereitet zu sein…“

Weiters sagte der israelische Führer: „Ich kann eine wichtige Ankündigung machen – wir haben keine Opfer, keine Verwundeten, nicht einmal einen Kratzer.”

Die Hisbollah-Bewegung behauptete jedoch, ihre Kämpfer hätten ein israelisches Militärfahrzeug zerstört und dabei diejenigen getötet und verwundet. Weiters drohte ihrer Führer Nasrallah „Netanjahu, du und deine Armee wissen, dass wir keinen Spaß machen. Ich sage den Soldaten an Israels Grenze, steht bereit und wartet auf uns.“

An einer Eskalation der Lage dürften aber weder Israel noch die Schiitenmiliz Interesse haben. „Beide wissen, dass sie im Falle eines Kriegs noch nicht dagewesene Verluste hinnehmen müssten. Israel würde massive Schläge auf Zivilisten und Infrastruktur erleiden“, sagte Assaf Orion, ein ehemaliger Brigadegeneral und Sicherheitsexperte am Institut für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv

