Schlagzeilen zum Tag – 20. August 2019

Peking und Pjöngjang kündigen militärische Zusammenarbeit an

Laut dem chinesischen Offizier Zhang Youxia werden China und Nordkorea zukünftig ihre militärische Kooperation verstärken, um die Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raum zu gewährleisten. Beide Staaten halten die USA und deren Aktivitäten in der Region für bedrohlich.

Bereits im Juni hat der chinesische Präsident Xi Jinping erstmals seit 14 Jahren Nordkorea besucht.

Studie: US Armee hätte keine Chance gegen China



Das US-Militär ist nicht mehr die stärkste Kraft in Asien. Angeblich seien die sich rasch verbessernden Raketen des chinesischen Militärs in der Lage die US Stützpunkte innerhalb weniger Stunden flächendeckend anzugreifen. Die Studie des United States Study Center an der Universität von Sydney in Australien warnte davor, dass die Verteidigungsstrategie der USA in der indopazifischen Region “in einer beispiellosen Krise steckt”. Die USA hätte gewaltige Schwierigkeiten seine Verbündeten gegen China zu verteidigen. Das bedeutet, dass Australien, Japan und andere US-Partner ihre Streitkräfte in der Region aufrüsten und neu ausrichten müssen.

CNN Umfrage sieht Biden bei den Demokraten voran

Joe Biden hat in einer neuen CNN-Umfrage, die vom Institut SSRS durchgeführt wurde, seinen Vorsprung gegenüber den anderen Demokraten ausgebaut. 29% der demokratisch und links orientierten registrierten Wähler geben an, dass sie den früheren Vizepräsidenten im Rennen um den demokratischen Kandidatenplatz bei den kommenden US-Präsidentschaftswahlen unterstützen würden.

Huawei: Es geht um Leben oder Sterben



Nachdem Huawei auf der amerikanischen „Black List“ gelandet ist, muss der chinesische Konzern in den “Kampfmodus” gehen. In einem Memo an die Mitarbeiter am Montag, das mit militärischen Metaphern beladen war, forderte der 74-jährige Gründer Ren Zhengfei seine Mitarbeiter auf, aggressiv auf Verkaufsziele hinzuarbeiten, um die Krise zu überstehen. “Das Unternehmen stehe vor einer „Live-or-Die“ Situation, sagte Zhengfei, ein ehemaliger chinesischer Armeeoffizier, in einer “Reuters – Meldung.

Chaos am Migrantenschiff “Open Arms”

Das Schiff Open Arms, das seit 19 Tagen auf See ist und fast 100 Migranten an Bord hat, wartet vor dem Hafen von Lampedusa und bittet trotz Anlegeverbot darum, die afrikanischen Migranten an Land bringen zu dürfen.

“Neun Menschen haben sich ins Wasser geworfen um an Land zu schwimmen … Die Situation ist außer Kontrolle geraten”, twitterten die Open Arms, nachdem sie zuvor ein Video von einem anderen Migranten gepostet hatten, der ins Wasser gesprungen war und von einem Boot der italienischen Küstenwache blockiert wurde.