Schlagzeilen zum Tag – 21. August 2019

Vatikanische Schatzmeister bleibt wegen Kindesmissbrauchs hinter Gittern

Der ehemalige vatikanische Schatzmeister Pell hat die Berufung gegen die Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs verloren. Demnach wird Kardinal George Pell noch mindestens drei Jahre im Gefängnis bleiben. Pell wurde wegen Missbrauchs an zwei 13-jährigen Sängern in den späten 1990er Jahren angeklagt und schuldig gesprochen.

Taiwan: 8 Milliarden Dollar für Kampfflugzeuge

Das US-Außenministerium hat einen möglichen Verkauf von F-16-Kampfflugzeugen im Wert von 8 Milliarden US-Dollar an Taiwan am Dienstag genehmigt, teilte die Defense Security Cooperation Agency, am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung an den Kongress mit. Der potenzielle Deal umfasst 66 Flugzeuge, 75 Triebwerke von General Electric Co (GE.N) sowie andere Systeme. China hat bereits den vieldiskutierten Verkauf an Taiwan angeprangert und vor „Gegenmaßnahmen“ gewarnt.

Trump für Wiederaufnahme Russlands in G7 (G8)

“Russland sollte in den G8 drin sein, weil eine Menge der Dinge über die wir reden mit Russland zu tun haben.”, sagte der US Präsident der Presse am Dienstag. Trump hat sich bereits wiederholt für die Aufnahme Russlands ausgesprochen, auch wenn seine Regierung bislang an den meisten Sanktionen gegen Russland festhält. Frankreichs Präsident Macron unterstützt Trumps Ansichten.

Russland wurde 2014 aus den damaligen G8 verstoßen, weil das Land die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte.

Rekordjahr der brasilianischen Regenwaldbrände

Das Nationale Institut für Weltraumforschung (Inpe) gab bekannt, dass Satellitendaten einen Anstieg von 83% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2018 aufweisen. Waldbrände treten in Brasilien häufig in der Trockenzeit auf.

Conte zurückgetreten

Der parteifreie Regierungschef Italiens Giuseppe Conte ist von seinem Amt zurückgetreten. Er wurde von Staatspräsident Matarella mit der Weiterführung der Geschäfte bis zur Bestellung eines neuen Ministerpräsidenten beauftragt. Die Überlegung von Lega-Chef Salvini mit Neuwahlen die Position seiner Partei zu stärken könnte durch die Bildung einer neuen Koalition aus der Fünf Sterne-Bewegung mit den Sozialisten unterlaufen werden.