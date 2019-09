Schlagzeilen zum Tag – 26. September 2019

Afghanistan: Taliban möchten erneut Wahl verhindern

Die islamistische Terrorgruppe Taliban werde erneut Sicherheitskräfte und Wahlzentren angreifen, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Im Oktober des Vorjahres gab es nach Angaben der UN-Mission (UNAMA) am ersten Tag der Wahlen die höchste Anzahl ziviler Opfer im ganzen Jahr 2018.

US- Zölle setzten Peking und Teheran zu

In einer Pressemitteilung erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch, dass sich die Strafmaßnahmen gegen mehrere chinesische Unternehmen richten, die Öl aus dem Iran beziehen. Die chinesischen Firmen verstoßen laut den USA gegen das verhängte Öl-Embargo gegen Teheran. China ist der wichtigste Importeur iranischen Öls.

Bleibt Netanjahu weiter an der Macht?

Eine Woche nach der israelischen Parlamentswahl beauftragte Staatspräsident Reuven Rivlin den lange amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu eine neue Regierung zu bilden. Obwohl nach dem amtlichen Endergebnis der Hauptkonkurrent Netanjahus, der Militarist Benny Gantz mit seinem Bündnis Blau-Weiß, mit einem Mandat Unterschied, hauchdünn als stärkste Kraft aus der Abstimmung hervorging. In der Knesset, konnte Netanyahu die Mehrheit halten. Der Likudchef hat nun sechs Wochen Zeit, um ein Regierungsbündnis zu bilden. Bleibt Israel ohne Koalition, drohen dem Land zum dritten Mal innerhalb eines Jahres Parlamentswahlen.

Russland schießt Militärsatelliten ins All

Am Donnerstag wurde ein weiterer militärischer Satellit in die Umlaufbahn gebracht, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Nach inoffiziellen Angaben soll das, das Frühwarnsystem des Landes verstärken. Laut dem US-Fachportals Spaceflightnow.com ist es bereits der dritte Satellit des neuen russischen Frühwarnsystems EKS, der von Russland ins All geschossen wurde.

Mit dem Flugzeug von London nach Sydney in 4 Stunden

Auf der britischen Weltraumkonferenz 2019 gab die britische Weltraumbehörde am Dienstag bekannt, dass sie enger mit der australischen Weltraumbehörde in einem Abkommen zusammenarbeiten werde, das als “die erste Weltraumbrücke” bezeichnet wird. Das Synergetic Air-Breathing Rocket Engine (SABRE) von Reaction Engines aus Oxfordshire soll noch Unmögliches möglich machen.

“Wenn wir den SABRE-Raketenantrieb zum Einsatz gebracht haben, können wir möglicherweise in nur vier Stunden nach Australien kommen”, sagte Graham Turnock, Leiter der britischen Weltraumbehörde.

Frankreich: Alt- Präsident Jaques Chirac ist tot

Jacques Chirac ist am 26. September 2019 im Alter von 86 Jahren gestorben. Er prägte die französische Politik maßgeblich. Von 1995 bis 2007 war er französischer Präsident. Zweimal stellte er den Premierminister. 18 Jahre lang (1977 – 1995) war er Bürgermeister von Paris