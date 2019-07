Schlagzeilen zum Tag – 3. Juli 2019

Mumbai unter Wasser

Die heftigsten Regenfälle seit Jahren haben in Indiens Finanzmetropole Mumbai zu schweren Schäden, Toten und zahlreichen Verletzten geführt. Der Verkehr in der indischen Stadt kam zeitweise zum Erliegen, Schulen und viele Arbeitsstätten blieben geschlossen.

Äthiopische Juden protestieren gegen Polizeigewalt

Nach dem Tod eines Juden mit äthiopischen Wurzeln bei einem Polizeieinsatz in Israel, sind Proteste und Demonstrationen eskaliert. 83 Menschen wurden laut Rettungsdienst verletzt, darunter 47 Polizisten. Außerdem wurden in der israelischen Hauptstadt Fahrzeuge in Brand gesetzt und Kreuzungen blockiert. Mindestens 60 Demonstranten wurden von Polizei festgenommen.

Grausam: Stundenlang zum Sex gezwungen

Vier mutmaßliche Vergewaltiger im Alter zwischen 24 und 29 sollen junge Frauen in der Düsseldorfer Altstadt angesprochen und sie anschließend im Hotel zum Sex gezwungen haben. Die Männer mit türkischen, marokkanischen, libanesischen und palästinensischen Wurzeln sollen die brutalen Schändungen auch noch mitgefilmt haben. Die Ermittler gehen außerdem noch von weiteren Opfern aus.

Auslieferungsrekord für Tesla Autos

Der amerikanische Elektroautobauer Tesla hat im zweiten Quartal 95.200 Wagen an die Kundschaft gebracht. Damit übertraf das Unternehmen seinen bisherigen Bestwert von 90.700 Autos aus dem letzten Vierteljahr 2018 und auch alle Erwartungen der Wall-Street-Analysten deutlich.

Trump schwelgt wieder einmal in der Superlative

Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten plant Donald Trump „Großartiges“ für den Nationalfeiertag. Der US Präsident will bei den Feierlichkeiten am 4. Juli unter dem Motto „Salute to America“ am Lincoln Memorial eine Ansprache halten, bei der er dem amerikanischen Militär würdigen will. „Wir werden einen großartigen 4. Juli in Washington, DC, haben. Er wird wie kein anderer, er wird besonders, und ich hoffe, dass viele Menschen kommen“, sagte Trump.