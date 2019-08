Schlagzeilen zum Tag – 5. August 2019

CSU Politiker sieht Mord an 8 Jährigem als kulturindiziert

Nach der tödlichen Bahngleis-Attacke eines Eritreers auf einen achtjährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof warnte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vor erhöhtem Gewaltpotenzial bei eingereisten Migranten.

In einem Interview erklärte der CSU Politiker der „Passauer Neuen Presse”, dass seit Jahren unübersehbar Menschen aus anderen Kulturkreisen nach Deutschland kommen, „in deren Heimat die Gewaltlosigkeit, wie wir sie pflegen, noch nicht so selbstverständlich ist”.

„Da kommen Leute zu uns, die sehr viel schneller Konflikte mit Gewalt austragen. Die folglich auch selbst ein deutlich höheres Niveau an Gewalt erlebt haben als wir. Wir haben hier ein erhöhtes Risiko, das zeigen die Kriminalstatistiken ganz eindeutig”.

Serbischer Gedenktag Oluja

Gestern am 4. August wurde zum 24. Mal der Opfer der Operation „Oluja“ gedacht, die die Streitkräfte Kroatiens und des 5. Korps der Armee von Bosnien-Herzegowina gemeinsam durchgeführt hatten.

Die Operation „Oluja“ werde in Kroatien als Sieg im Rahmen des „Vaterländischen Krieges“ und nicht als die Vertreibung von Serben von ihrem angestammten Territorium gepriesen, so Vucic. „Unsere Aufgabe besteht darin, dies niemals zu vergessen und auf würdige und ernste Weise daran zu erinnern“, so der Politiker.

Mexiko kündigt Klage nach Massaker in den USA an

Die mexikanische Regierung prüft rechtliche Schritte gegen die Vereinigten Staaten, nachdem sechs mexikanische Staatsangehörige getötet und sieben weitere verletzt wurden. Dies teilte Außenminister Marcelo Ebrard am Sonntag mit.

Die mexikanische Regierung werde prüfen, ob es genügend Beweise gibt, um die Auslieferung des Bewaffneten zu erbitten, um Anklage in Mexiko zu erheben.

Die US-Behörden haben den Schützen nicht öffentlich identifiziert, aber zwei Bundesbeamte und ein Staatsbeamter sagten dem Sender CNN, dass der 21-jährige Verdächtige, Patrick Crusius heiße und aus Allen, Texas komme.

GB: 14 Millionen Arme noch vor Brexit

In Großbritannien sind laut einer Studie von Social Metrics Commission mehr als 14 Millionen Menschen arm, vier Millionen Menschen verfügen lediglich über 50 Prozent des offiziellen Existenzminimums. 2,3 Millionen Kinder, leben in dauerhafter Armut. Das bedeutet, dass sie seit mindestens zwei der letzten drei Jahre in Armut leben.