Schlagzeilen zum Tag – 8. Juli 2019

Richtungswechsel in Griechenland

Nach dem gestrigen Wahlsieg der konservativen Partei Nea Dimokratia soll der neue griechische Premier Kyriakos Mitsotakis heute Vormittag vereidigt werden. Seine Partei erzielte 39,85 Prozent der Stimmen und konnte damit die linke Syriza und den noch amtierenden Ministerpräsidenten Alexis Tsipras deutlich überholen.

Kommunistisches Kuba will neues „Ökonomisches System“ in der Karibik

Geplant ist eine Revolution der sozialistischen Planwirtschaft, die Regierung will das ökonomische System „vom Kopf auf die Füße“ stellen. Betriebe sollen künftig mehr Kompetenzen erhalten und verstärkt Eigeninitiative ergreifen können.

Elon Musk wird den Verkauf von Tesla Autos einstellen

Nach der Etablierung von selbstfahrenden Autos mache es, laut Tesla-CEO und -Gründer keinen Sinn mehr ein Fahrzeug zu kaufen. Für das Unternehmen ist es deutlich rentabler autonome Taxis auf den Markt zu bringen, als einzelne Fahrzeuge zu verkaufen. Neben Musk arbeiten noch Uber Gründer Garrett Camp und die Firma Waymo, die sich auf selbstfahrende Autos spezialisiert hat, an einem solchen Transportsystem.

Colorado: Legalisiertes Cannabis sorgt für dramatische Probleme

Nach der Legalisierung im Jahr 2014 floss eine Milliarde Dollar in Form von Steuern, Lizenzen und Gebühren in die Staatskasse. Trotz des Geldes, das bislang für den Bau von Schulen und die Verbesserung des Gesundheitssystems verwendet wurde, sind die Folgen von den potenten Rauschmitteln für heranwachsende Jugendliche dramatisch. Paranoia, Psychosen, Depressionen und andere Krankheiten wie lethargische Flach-Atmung sind deutlich gestiegen. “Den Kids widerfahren schreckliche Sachen”, warnt der Psychologe Libby Stuyt.

Bulgarische Jugendliche vergewaltigen Frau in Nordrhein Westfahlen

Fünf Burschen, zwischen 12 und 15 Jahren alt, zerrten am Freitagnachmittag in Mülheim an der Ruhr eine Frau in ein abgelegenes Waldstück und missbrauchten sie sexuell. Nach einer Fahndung hatte die Polizei die Gruppe gestellt. Die dringend Tatverdächtigen wurden ihren Eltern übergeben. Kinder gelten vor ihrem 14. Geburtstag in Deutschland als strafunmündig und können nicht vor Gericht gestellt werden. Das Opfer ist verletzt in ein Spital gebracht worden und wurde betreut.

Trump jubelt mit stolzen Weltmeisterinnen

„Herzlichen Glückwunsch an die US-Frauenfußballmannschaft zum Gewinn der Weltmeisterschaft!“, Es war ein großartiges und aufregendes Spiel. Amerika ist stolz auf euch alle!“ twitterte Präsident Trump nach dem gestrigen Sieg über die Niederlande. Trotz des erfreulichen 2:0 Sieges und der freundlichen Gratulation des amerikanischen Präsidenten äußerten die Fußballerinnen heftige Kritik am Präsidenten. Über eine mögliche Einladung Trumps ins Weiße Haus sagte Super Star Megan Rapinoe folgendes: „I’m not going to the fucking White House“