„Schwarze haben überlegene körperliche und geistige Fähigkeiten“

Von Biden ernannte Leiterin der Zivilrechtsabteilung des US-Justizministeriums ist schwarze Rassistin

Kristen Clarke wird unter dem künftigen US-Präsidenten Joseph „Joe“ Biden die einflussreiche Zivilrechtsabteilung des Justizministeriums leiten. Für die Jünger der Zivilreligion der politischen Korrektheit ist Clarke die optimale Besetzung für diesen Posten. Schließlich ist die Rechtsanwältin nicht nur eine Frau, sondern obendrein auch Afroamerikanerin. Dabei spielt es keine Rolle, dass Clarke eine schwarze Rassistin ist.

Wie eine Untersuchung der Sendung „Tucker Carlson Tonight” von Fox News zutage förderte, phantasierte Clarke 1994, als die Präsidentin einer schwarzen Studentenvereinigung an der Universität Harvard war, in einem Brief an eine Studentenzeitung über die angebliche Überlegenheit von Menschen mit dunkler Hautfarbe.

Clarke schrieb, „bitte nutzen Sie die folgenden Theorien und Betrachtungen, um Sie bei Ihrer Suche nach der Wahrheit in Bezug auf genetische Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen zu unterstützen“. Clarke ließ wissen, dass die Neurowissenschafterin Carol Barnes „anmerkt, dass menschliche mentale Prozesse durch Melanin gesteuert werden – dieselbe Chemikalie, die Schwarzen ihre überlegenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten verleiht“.

In dieser Tonart geht es weiter, Clarke fabriziert noch mehr pseudowissenschaftlichen Unfug: „Einige Wissenschafter haben herausgefunden, dass die meisten Schwarzen kein Melanin produzieren können, weil ihre Zirbeldrüsen oft verkalkt sind und nicht funktionieren. Die Verkalkungsraten der Zirbeldrüsen betragen bei Afrikanern fünf bis 15 Prozent, bei Asiaten 15 bis 25 Prozent und bei Europäern 60 bis 80 Prozent. Das ist die chemische Grundlage für die kulturellen Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen.“ Schließlich behauptete Clarke, Melanin verleihe Schwarzen „größere geistige, körperliche und spirituelle Fähigkeiten – etwas, was nicht anhand eurozentrischer Standards gemessen werden kann“.

