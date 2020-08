Teilchenphysiker auf politisch korrekten Pfaden

Aus Fernsehen bekannter Professor will „britisches Volk“ aus politischem Diskurs verbannen

Brian Cox ist vielen Briten aus Fernsehen und Radio bekannt, wo der Teilchenphysiker an Sendungen der BBC mitwirkt. Doch nun fiel der linke Professor und Brexit-Gegner durch einen Anfall an politischer Korrektheit auf. Anlass war eine Twitter-Meldung von Innenministerin Priti Patel, in der sie eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung im Ärmelkanal forderte: „Ich weiß, wenn das britische Volk sagt, es will die Kontrolle über unsere Grenzen zurück, meint es genau das.“

Das passte Cox gar nicht, weshalb er über Twitter wissen ließ: „Ich habe diesen Unsinn von ‚das britische Volk‘ so satt. Das ist aufhetzerisch und spaltend und auch nichtssagender Unsinn mit keiner Bedeutung in einer Mehrparteiendemokratie. Der Begriff sollte aus dem politischen Diskurs verbannt werden.“

Viele Twitter-Nutzer meinten, Cox wäre doch besser bei seinem Fachgebiet, der Teilchenphysik geblieben, als die Untertanen Ihrer Majestät mit seinen politischen Ansichten zu belästigen. Ein Nutzer schrieb, „bei all ihrer vermeintlichen Intelligenz sind einige unserer führenden Akademiker wirklich verrückt“. Und eine andere Nutzerin bezeichnete Cox „im besten Fall als totalen Kretin und im schlimmsten Fall als Feind Großbritanniens“.

