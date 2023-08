Trump würde Vorwahlen der Republikaner haushoch gewinnen

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/ Gage Skidmore Lizenz: CC BY-SA 2.0

Ehemaliger US-Präsident verfügt weiterhin über großen Rückhalt der republikanischen Wähler

Anklagen gegen Donald Trump haben offenkundig keine Auswirkungen auf die republikanische Wählerschaft. Nach einer von der „New York Times“ veröffentlichten Meinungsumfrage des Siena College ist der ehemalige Präsident haushoher Favorit der Konservativen für die US-Präsidentenwahl im November 2024. Konkret liegt Trump mit 54 zu 17 Prozentpunkten vor seinem größten innerparteilichen Herausforderer Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida. Die übrigen Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, unter ihnen der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, liegen mit Werten von drei Prozent und darunter unter „ferner liefen“.

Wie die Zeitung schreibt, hat Trump in fast allen demografischen Gruppen und in jedem ideologischen Flügel der Partei entscheidende Vorteile, da für die republikanischen Wähler Bedenken wegen der Anklagen gegen den früheren Präsidenten keine Rolle spielen: „Er führte mit großem Vorsprung bei Männern und Frauen, jüngeren und älteren Wählern, Gemäßigten und Konservativen, denen, die aufs College gingen, und denen, die nicht studierten, sowie in Städten, Vororten und ländlichen Gebieten.“

Bei den Vorwahlen in den USA ist es üblich, dass die aussichtslosen Kandidaten nach und nach aufgeben und am Ende nur mehr zwei Kandidaten übrigbleiben. Bei einer Stichwahl würde der Umfrage zufolge Trump DeSantis mit 62 Prozent zu 31 Prozent deutlich besiegen. Das zeigt, dass die Anti-Trump-Kräfte innerhalb der Republikaner deutlich in der Minderheit sind und über welchen Rückhalt der Ex-Präsident bei der Basis verfügt.