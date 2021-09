Türkis-Grünes Corona-Diktat

Lockdown für Ungeimpfte, 1G-Regelungen und Test-, Masken-Schikanen für Schüler. Die Regierungsparteien ziehen an einem Strang.

Wie heute der grüne Vizekanzler erklärte, stimme man in Corona Fragen vollkommen über ein. Die von Sebastian Kurz angekündigten Maßnahmen, die Geimpfte und Ungeimpfte ungleich behandeln, seien laut Vizekanzler Werner Kogler „sinnvoll und richtig”. Innere Spannungen soll es nicht geben. Das Gerücht, Kurz sei mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein uneins, sei laut dem Grünen-Chef völlig falsch.

“Es gibt einen intensiven Austausch, die Maßnahmen sind im wesentlichen fertig und werden fein geschliffen und morgen mit den Landeshauptleuten besprochen”, erklärte Kogler. Das gemeinsame Vorgehen werde morgen bestätigt.

Zwar soll es keinen generellen Lockdown mehr geben, sondern nur sogenannte „Schutzmaßnahmen“ für Ungeimpfte. Weiters soll künftig die Bettenbelegung an den Intensivstationen statt der 7-Tages-Inzidenz neuer Leitindikator für Coronamaßnahmen werden.

Der freiheitliche Spitzenkandidat für die anstehende Gemeinderatswahl in Graz, Mario Eustacchio, findet dazu treffende Worte: „Es offenbart sich das, wovor wir Freiheitliche seit Monaten eindringlich warnen. Nun hat Kurz sogar noch einen draufgelegt. Aus der Impfpflicht durch die Hintertür ist eine Impfpflicht durch die Eingangstüre geworden. In welch´ einer Zeit leben wir, dass die Bundesregierung rund 40 Prozent der Bevölkerung droht, sie wegzusperren?“

Kurz und seine Partei betonen zwar, es werde keine generelle Impflicht geben, dennoch treibe man die Österreicher durch verstärkte Kontrollen in ein 1-G-Regime. Nun scheint es so, dass gesunde Personen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen möchten oder können, durch die Staatsgewalt verfolgt und in ihrer Freiheit bedroht werden, so Eustacchio.

„In unserem Land hat es seit Ende des Zweiten Weltkrieges noch nie solche Einschränkungen gegeben. Noch nie wurden gesunde Menschen eingesperrt, verfolgt und vom gesellschaftlichen Leben derart ausgeschlossen wie unter Türkis-Grün. Wir Freiheitliche werden mit aller Kraft für die Freiheit aller Österreicher kämpfen, um die Pläne des Kerkermeisters Kurz zu Fall zu bringen. Es muss jeder Einzelne entscheiden dürfen, ob er sich impfen lässt oder eben nicht“, so der Freiheitliche abschließend.

