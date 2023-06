Umfrage: Mehrheit der Deutschen sieht im Linksextremismus eine Gefahr

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/JouWatch Lizenz: CC BY-SA 2.0

Aber politisches und mediales Establishment verharmlosen Linksfaschismus

Nach der – nicht rechtskräftigen – Verurteilung der Linksextremistin Lina Engel kam es in Leipzig zu schweren linksextremen Ausschreitungen. Dabei handelte es sich keineswegs um einen Einzelfall.

Immer wieder greifen die vom politischen und medialen Establishment gehätschelten Linksfaschisten die freiheitlich demokratische Grundordnung an – sei es mit einer Gewaltorgie wie beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg, sei es mit Anschlägen gegen Patrioten.

Somit überrascht es nicht, was eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat. Anders als das politische und mediale Establishment, das an einem paranoiden Verfolgungswahn durch die Rechten leidet, sieht die Mehrheit der Bundesdeutschen im Linksextremismus eine Bedrohung.

Konkret gaben in der repräsentativen Umfrage 32 Prozent der Befragten an, dass sie im Linksextremismus eine „eher hohe Gefahr“ sehen, und 27 Prozent gaben an, dass von dieser Form von politischem Extremismus sogar eine „sehr hohe Gefahr“ ausgeht.

Macht zusammen also 59 Prozent.

Auf der anderen Seite verharmlost nicht einmal jeder dritte Bundesdeutsche das von linksfaschistischen Schlägertruppen wie der Antifa ausgehende Gefahrenpotenzial. So sehen 26 Prozent im Linksextremismus eine eher geringe Gefahr, und gerade einmal vier Prozent der Befragten gaben an, der Linksextremismus stelle keine Gefahr dar. Und elf Prozent hatten zu der Frage „Für wie hoch, wenn überhaupt, halten Sie allgemein die Gefahr, die von Linksextremisten

aktuell ausgeht?“ keine Meinung.