US-Präsidentschaftswahle: Duell der Dinosaurier

Super Tuesday: Das Rennen der Demokraten ist nun Duell zweier Dinosaurier

Und da waren es nur zwei. Zwei potentielle Herausforderer für den amtierenden Präsidenten Trump. Der „Super Tuesday“ hat gehalten, was er versprochen hat. Zwar keine deutliche Vorentscheidung, jedoch ein massives „Kandidatensterben“.

Bereits nach der Vorwahl in South Carolina, welche „Sleepy“ Joe Biden eindeutig für sich entscheiden konnte, zogen Pete Buttigieg sowie Amy Klobuchar ihre Kandidaturen zurück und verkündeten ihre Unterstützung für Biden. Damit machten sie den Weg frei für den Establishment-Mann und wurden zu höheren Weihen berufen. Die Running-Mate-Rolle für Biden oder andere wichtige Posten im Schattenkabinett sind gewiss.

Noch stehen keine endgültigen Zahlen zur Verfügung. Aber das Bild ist konkret genug. Biden und „Crazy“ Bernie Sanders werden das Rennen unter sich ausmachen, wer gegen Trump im Herbst 2020 antreten wird.

Biden konnte die konservativen Staaten des Südens für sich entscheiden. In Alabama, Tennessee oder Arkansas sind die Demokraten in der Hauptwahl zwar chancenlos, jedoch hat die Basis bei der Vorwahl ein gehöriges Wort mitzureden. Und dies sind Farbige sowie Ältere, welche keine große Vorliebe für revolutionäre Ideen der weißen „Mittelklassekids“ haben. Die so genannten „Bernie Bros.“

Kommentatoren sprechen von einer evolutionären Bewegung vs. eine revolutionäre Bewegung innerhalb der Demokratischen Partei. Denn von einem massiven Linksruck muss in beiden Fällen gesprochen werden.

In Texas entschied Biden das Rennen knapp für sich. Die Delegiertenstimmen wurden so auch beinahe zu 50:50 verteilt.

Sanders entschied Vermont, Colorado, Utah und Kalifornien für sich. Vor allem der Erfolg in Kalifornien hält Sanders im Rennen. Die Delegiertenstimmen verteilen sich in etwa wie folgt: Biden 453 und Sanders 382.

Insgesamt müssen 1.991 Delegierte gewonnen werden, um sich die Nominierung zu sichern. Bloomberg und Warren halten bei etwa jeweils 50 Delegierten. Sollten sie das Rennen fortsetzen, machen sie sich zu den Wahlkampfhelfern der anderen Seite. Die Linke Warren für Biden. Der Moderate Bloomberg für Sanders.

Das Rennen der Demokraten sieht nun ein Duell zweier Dinosaurier vor. Stegosaurus vs. Ankylosaurus. Wer Kinder hat weiß, das ist nicht unbedingt der spannendste Kampf zweier Urzeitgiganten.

Alle warten auf den Tyrannosaurus Rex…

