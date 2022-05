USA sind „größte Störquelle für den internationalen Frieden“

Autor: B.T. L

China hält den Vereinigten Staaten den Spiegel vors Gesicht

Die USA glauben, sie wären die einzige „unverzichtbare“ Nation auf dem Planeten, seien allen anderen Staaten moralisch überlegen und hätten daher das Recht, diesen Ratschläge zu erteilen. So behauptete kürzlich US-Außenminister Antony Blinken, China sei „die ernsthafteste langfristige Herausforderung für die internationale Ordnung“.

Peking sah sich deshalb zu einer Richtigstellung gezwungen und nutzte die Gelegenheit, um den Vereinigten Staaten den Spiegel vors Gesicht zu halten. Die USA seien es, die „langfristig die größte Herausforderung für die internationale Ordnung darstellen“, betonte Zhao Lijian. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums präzisierte, „die Angriffe auf China spiegeln genau das wider, was die Vereinigten Staaten getan haben“. Er fügte hinzu, dass die von den Vereinigten Staaten angepriesene so genannte „regelbasierte internationale Ordnung“ in Wirklichkeit die „regelbasierte internationale Ordnung der USA“ ist, eine hegemoniale Ordnung, die die Welt mit den Hausregeln ihrer Clique beherrscht.

Laut chinesischer Nachrichtenagentur Xinhua wies Zhao darauf hin, dass die USA in ihrer mehr als 200-jährigen Geschichte nur 16 Jahre ohne Kriegsbeteiligung erlebt haben. Daher seien die Vereinigten Staaten „die größte Störquelle, die den internationalen Frieden und die Stabilität bedrohen und das größte destabilisierende Element der internationalen Ordnung“.

Zhao kritisierte auch, dass sich die USA mutwillig aus Verträgen und Organisationen zurückziehen und „in keiner Weise in der Lage sind, über Regeln zu sprechen“. Und weiter: „In den Augen der Vereinigten Staaten müssen internationale Regeln ihren Interessen untergeordnet sein und ihnen dienen. Wenn internationale Regeln zufällig mit den Interessen der USA übereinstimmen, werden sie als Autorität zitiert. Ansonsten werden sie einfach ignoriert.“ Dieser Einschätzung der US-Außenpolitik ist nichts mehr hinzuzufügen.