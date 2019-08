„Verratene Jugend“

Der Verfasser dieser Zeilen war einigermaßen konsterniert. Die Berichte vom Jugendklimagipfel verursachen eine gewisse Verstörung. Die Minderheit bestreikt die Beschlüsse der Mehrheit. Wie seinerzeit Bolschewiki gegen Menschiwiki. Nachdem die Kinder bemerkt haben, dass ihnen die gesamte offizielle Welt zuhört, wenn sie die Schule schwänzen – Verzeihung: streiken – entspricht die Fortsetzung dieser Taktik gegen die Rivalen im eigenen Lager der menschlichen Logik.

Nun mussten sie feststellen, dass ihnen nur Aufmerksamkeit geschenkt wurde, um als Schutzschilde für Öko-Lobbyisten, Grüne, die EU-Kommission, die deutsche Bundeskanzlerin, hysterische Ablenkung sowie zur Durchsetzung planwirtschaftlicher Ziele zu dienen.

Denn die internen Rivalen reagieren nicht so wie die Mächtigen dieser Welt. Die brauchen kein Schutzschild. Ihre Interessen liegen in der Durchsetzung der eigenen Interessen. Dieser Crashkurs in der Dynamik interner Auseinandersetzungen von Organisationen, Vereinen, Parteien, Firmen, Unternehmen etc. offenbarte die überaus geringe Frustrationsschwelle dieser Generation. Tränen, Wegweisungen von Journalisten, Trotz etc.

In einer ersten Reaktion ist man dazu versucht, Schadenfreude walten zu lassen. Jedoch handelt es sich um Kinder. Fehlgeleitete Kinder. Hier ist Schadenfreude fehl am Platz. Satire, Witze, Schadenfreude usw. sind das Schicksal derjenigen, die die Kinder missbraucht haben. Schließlich ist das Erdulden dieser Reaktionen im Gehalt sowie in der Verantwortung der Mächtigen eingepreist.

In einer zweiten Reaktion ist man dazu versucht, die Kinder bei der Hand zu nehmen und zu sagen: Genießt den Monat Ferien noch beim Schwimmen, Wandern, Lesen etc. Dann geht es wieder in der Schule los. Lasst Euch nicht vor den Karren spannen. Lasst Euch nicht für dumm verkaufen. Lasst Euch nicht missbrauchen. Der Planet ist einige Milliarden Jahre alt und geht erst in einigen Milliarden Jahren unter. Zwischenzeitlich gab es kältere und heißere Phasen. Zwischenzeitlich wird es kältere und heißere Phasen geben.

In einer dritten Reaktion ist man dazu versucht Mainstreammedien, Systemparteien, NGOs, Lobbyisten dorthin zu wünschen, wo es so heiß sein soll wie in 100 Jahren auf der Erde.

In Israel gibt es Unternehmen, wo ehemalige Anti-Terror-Spezialisten unter anderem Jugendliche auf den Wehrdienst vorbereiten. Sie wünschen sich, dass die Jungen das Erlernte niemals brauchen werden, aber sie kennen die Realität.

Zwischenzeitlich werden europäische Kinder auf die Bekämpfung eines inexistenten Phantoms eingeschworen, um von der existierenden Gefahr abzulenken. Man fühlt sich an die „Verratene Jugend“ erinnert.

