Greta und Hermann

Sie sind einander nie begegnet, denn die eine – Greta T., Jahrgang 2003 – war noch nicht geboren und der andere – Hermann L. (1866 – 1914) – hatte keine Lobby im Hintergrund, die ihn unterstützt hätte. Vordergründig haben die beiden scheinbar das selbe Anliegen. Bei näherer Betrachtung sieht die Angelegenheit freilich ganz anders aus.

Greta T., die aus einer einschlägigen Familie kommt, hat die fragwürdige Bewegung “Fridays for Future” gegründet, die Schüler weltweit dazu auffordert, an Freitagen die Schule zu schwänzen, um – scheinbar – für den Klimaschutz zu demonstrieren. Dieser Vorwand dem Unterricht fern zu bleiben, wird von vielen Schülern gerne genützt und von linken Lehrern freudig unterstützt. Fänden diese Demonstrationen an Samstagen oder gar an Sonntagen statt, wären sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon längst wieder eingestellt worden.

Hermann Löns, der Heidedichter, hat lange bevor es Mode war und das Thema von den Linken besetzt wurde, erkannt, dass sich der moderne Mensch über kurz oder lang zugrunde richtet, wenn er die Gesetze der Natur nicht beachtet. Ein Jahrhundert und zwei Weltkriege später sind die katastrophalen Folgen der hemmungslosen Ausbeutung der natürlichen Resourcen der Erde offensichtlich und die wahrscheinlichen Konsequenzen leicht vorhersehbar.

Das Andenken des prophetischen Heidedichters, Jägers und Hegers wird von einer engagierten Gruppe von Lönsfreunden in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich gepflegt. Jedes Jahr Ende August wird in der Lüneburger Heide bei Walsrode eine Lönswoche abgehalten, in diesem Jahr vom 26. August bis 1. September. In Österreich findet heuer am Samstag, dem 24. August am Heidberg bei Pulkau beim Lönsstein um 17h eine Feierstunde statt. Danach treffen sich die Lönsfreunde zu einem gemütlichen Ausklang in der Wein Terrasse des Weinguts Kellner am Fuße des Manhartsberges, Pulkautal 25a.

