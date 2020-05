„Verschwörungstheoretiker“ – Haben konservative Bischöfe in ein Wespennetz gestochen?

Warnung vor Missbrauch der Coronakrise für finstere politische Absichten

Heftige Kritik müssen jene deutschen Bischöfe einstecken, die einen gemeinsamen Appell von Theologen, Medizinern und Juristen gegen den Missbrauch der Coronakrise für finstere politische Absichten unterzeichnet haben. Sie werden als Verschwörungstheoretiker hingestellt, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, distanzierte sich öffentlich von den Unterzeichnern, unter denen sich auch Kardinal Gerhard Ludwig Müller befindet: „Die Bewertung der Corona-Pandemie durch die Deutsche Bischofskonferenz unterscheidet sich grundlegend von dem veröffentlichten Aufruf.“

Die öffentlichen Reaktionen auf die von einigen konservativen Bischöfen unterzeichnete gemeinsame Erklärung – man kann überspitzt auch von medialer Hinrichtung sprechen – zeigen die Richtigkeit der darin geäußerten Sorgen. Beispielsweise wird darin kritisiert: „Die Fakten haben gezeigt, dass unter dem Vorwand der Covid-19-Epidemie in vielen Fällen unveräußerliche Rechte der Bürger verletzt und ihre Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt eingeschränkt werden, einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit, der freien Meinungsäußerung und der Bewegungsfreiheit.“

Außerdem „haben wir Grund zu der Annahme – und das auf der Grundlage offizieller Daten zur Epidemie in Bezug auf die Anzahl der Todesfälle – dass es Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen“. Letzteres ist in Österreich nicht anders, wie veröffentlichte Protokolle aus dem Bundeskanzleramt zeigen, aus denen hervorgeht, dass Kanzler Kurz am Beginn der Coronakrise auf Angst- und Panikmache setzte.

Und diese Kräfte „wollen auf diese Weise dauerhaft Formen inakzeptabler Freiheitsbegrenzung aufzwingen, die Menschen kontrollieren und ihre Bewegungen überwachen. Diese illiberalen Maßnahmen sind der beunruhigende Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht“. Ob die Coronakrise das Ziel der Schaffung einer „Weltregieurng“ verfolgt sei dahingestellt, aber die öffentlichen Reaktionen zeigen, dass die Bischöfe offenbar in ein Wespennest gestochen haben.

