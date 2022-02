Warnhinweise für Alkohol: EU droht zur Erziehungsdiktatur zu verkommen

Autor: B.T. Bild: Pixabay

FPÖ-Delegationsleiter Vilimsky warnt vor „Erziehungs-Autoritarismus Brüssels“

Seit Jahren sind auf Zigarettenpackungen mit Schockbildern versehene Warnungen angebracht, die vor den gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums warnen. Wer gerne ein Gläschen Wein trinkt, könnte schon bald mit Warnhinweisen auf der Weinflasche konfrontiert sein. Denn geht es nach dem Sonderausschuss zur Krebsbekämpfung des EU-Parlaments, sollen künftig alkoholische Getränke mit Warnhinweisen versehen werden.

Die Mitglieder des Sonderausschusses sind davon überzeugt, dass Alkohol ein erhöhtes Krebsrisiko darstellt und stützen sich dabei auf Aussagen der Weltgesundheitsorganisation WHO, die in der gegenwärtigen Corona-Krise eine mehr als zweifelhafte Rolle spielt. So heißt es in dem Bericht, dass „in Europa schätzungsweise zehn Prozent aller Krebsfälle bei Männern und drei Prozent aller Krebsfälle bei Frauen auf Alkohol zurückzuführen“ seien. Daher müsse der Alkoholkonsum bis 2025 um zehn Prozent reduziert werden, was durch höhere Preise und weitere Steuern erreicht werden soll.

Kritik an den Plänen der EU, die den Alltag der Bürger einmal mehr gängeln will, kommt vom FPÖ-EU-Abgeordneten Harald Vilimsky. In einer Aussendung schreibt der Leiter der freiheitlichen Delegation im Europaparlament, „Warnhinweise auf Wein- oder Bierflaschen anbringen zu lassen, offenbart den schier grenzenlos gewordenen Erziehungs-Autoritarismus Brüssels“.

Vilimsky betont, dass der Kampf gegen Krebs nicht falsch sei, aber bei vielem, was aus Brüssel kommt, gehe es um zwei Dinge: „Einerseits um die zentralistische Kompetenzanmaßung – und die für Gesundheit liegt nun einmal bei den Mitgliedsstaaten. Und andererseits um den immer stärker zu Tage tretenden Willen, die europäischen Bürger zu einem nach Brüsseler Auffassung ,korrekten´ Leben zu erziehen, in dem Eigenverantwortung keine Rolle mehr spielt“. Deshalb spricht sich Vilimsky entschieden gegen einen von Brüssel verordneten „Nanny-State“ aus, „der uns vorschreiben will, wie wir zu leben haben“.