Weiß. Alt. Mann. Und stolz darauf!

Eine vormals konservative Tageszeitung wagte im Rahmen einer Kolumne ein interessantes Experiment. Es stellte die Frage, ob der Leser ein weißer, alter Mann sei, obwohl er gar nicht den biologischen, demographischen wie ethnischen Anforderungen genügt. Also einfach ein mentaler Reaktionär sei.

Der Verfasser dieser Zeilen, welcher den Anforderungen von einem naturwissenschaftlichen Standpunkt aus genügt, absolvierte den Test mit einer Mischung aus Neugierde sowie Interesse. Er rechnete damit, dass seine Biologie seiner Mentalität entspricht.

Er wurde enttäuscht. Sowohl im Hinblick auf das Ergebnis, als auch im Hinblick auf die Subtilität der Fragen. Bei einer völlig ehrlichen Beantwortung erzielte er 6,5 von 15 Punkten.

Obwohl er das Recht auf Leben befürwortet. Obwohl er für die Todesstrafe eintritt. Obwohl er Frackingbohrungen in Niederösterreich befürwortet, wo entsprechende Vorkommen vermutet werden. Obwohl er für die Atomkraft eintritt. Obwohl er für mehr Polizei, Militär etc. und für weniger Steuern ist. Obwohl er den vom Menschen verursachten Klimawandel in Frage stellt. Obwohl er für einen Beitritt zur NATO ist. Obwohl er für einen Austritt aus dem Klimaschutzabkommen von Paris ist. Obwohl er EU und Euro in Frage stellt. Obwohl er die Homoehe und das Adoptionsrecht von Homosexuellen ablehnt.

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Er würde die 15 Punkte durchbrechen, wie eine Saturn V Rakete die Erdanziehungskraft.

Wie kamen die enttäuschenden 6,5 Punkte beim oben erwähnten Test zustande. Ganz einfach. Die Fragen beinhalteten Unhöflichkeiten, Ungeziemtheiten, Respektlosigkeiten etc. zu denen sich die Testperson lediglich betrunken unter Stresssituationen sowie gezielten Provokationen hinreißen lassen würde. Kurz darauf bereuend. Kurzum: Die Fragestellungen zielten darauf ab, den alten, weißen Mann nicht als Fossil oder als Reaktionär darzustellen – was er ohne weiteres zugibt – sondern als rüpelhaften, respektlosen Ewiggestrigen ohne Manieren und Anstand.

Dies muss der weiße, alte Mann entschieden von sich weisen! Was ebenfalls übersehen wurde sind wichtige Gradmesser wie Zynismus, Sarkasmus sowie Selbstironie. Daher gestattet sich der weiße, alte Mann einen Gegentest zu formulieren bzw. einen entsprechenden Versuch zu wagen:

Sie ziehen einen Rock an. Sie schminken sich. Sie tragen Schuhe mit hohen Absätzen. Sie betreten ein Lokal. Männer schauen Ihnen nach. Keine anzüglichen Bemerkungen. Keine Versuche, Ihnen nahezutreten. Keine ungebührlichen Annäherungsversuche. Fühlen Sie sich dennoch belästigt?

Es ist Fasching. Oder Halloween. Ihre Kinder wollen sich verkleiden. Der Junge als Sheriff, Cowboy, Astronaut, Ritter etc. Das Mädchen als Prinzessin, Fee, Elfe etc. Sind Sie der Auffassung, dass dieses traditionelle Bild der Geschlechterrollen überholt ist und versuchen Ihre Kinder davon zu überzeugen, es umgekehrt auszuprobieren?

Ihr Sohn muss zur Musterung. Er ist tauglich. Er will zum Heer. Beschimpfen Sie ihn als potentiellen Mörder?

Sie scheiden sich von Ihrem Mann. Er zahlt regelmäßig Alimente und Unterhalt. Die Kinder sind gerne bei ihm. Nutzen Sie einen Vorwand ihm Jugendamt sowie Bezirksgericht an den Hals zu jagen?

Sie lernen einen Mann kennen. Sie sind klimabewusst. Sie trennen den Müll. Sie essen kein Fleisch. Sie wählen die Grünen. Er hat kein Auto. Schauen Sie sich nach einem Vegetarier mit Auto um?

Sie lesen in den Medien von Donald Trump. Sie bekommen einen Tobsuchtsanfall. Sie lesen von Hillary Clinton, welche bei einer Schießübung männlichen Pappfiguren zwischen die Beine zielte. Sind Sie verstört oder begeistert?

Sie sind eine alleinerziehende Mutter. Sie stehen vor Sonnenaufgang auf. Sie richten Frühstück. Sie schauen, dass die Kinder rechtzeitig zur Schule kommen. Sie fahren zur Arbeit. Sie erfüllen ihre Pflicht. Sie kommen nach Hause. Sie bereiten Abendessen. Sie kontrollieren Hausaufgaben. Sie bringen die Kinder zu Bett. Am Tag darauf wiederholt sich alles. Sie lesen einen Artikel, der nicht gegendert ist. Regt Sie das auf?

Sie sind nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs. Junge Männer südländischen Aussehens belästigen Sie. Tags darauf sehen Sie junge Frauen nördlichen Aussehens an Bahnsteigen, wo sie rufen „Refugees welcome“ und den Worten Taten folgen lassen in Form von Küssen. Verteidigen Sie die Männer, die Sie belästigten?

Sie sagen, dass ist nicht fair?

Gratulation. Fragen der Fairness tangieren weiße, alte Männer nicht. Nur Fragen der Rücksicht…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Dark86 Lizenz: –]