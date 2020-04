„Weltmeister des Guten“

Merkel lässt wieder schleppen

Die von scheinbar kollektivem Selbsthass zerfressene deutsche Polit-Spitze, allen voran Angela Merkel, lässt wieder schleppen. So spielt sich die EU, vor allem natürlich Deutschland, wieder einmal als „Weltmeister der Guten“ (Henryk Broder) auf und holt knapp 2.000 Flüchtlinge aus griechischen Lagern per Flugzeug nach Mitteleuropa. Dafür entfällt – wie immer – ein erheblicher Teil auf Deutschland – oder was halt noch so davon übrig ist.

Die Signalwirkung dieser Geste ist verheerend. Es ist wieder ein indirektes „Wir schaffen das!“, das magnetische Auswirkungen haben wird. Schließlich werden die Lager in kürzester Zeit wieder „aufgefüllt“ sein. Und es werden wieder Kinder-Fotos via Medien um die Welt schwirren und man wird wieder sagen: „Wir schaffen das!“ Wir schaffen es aber nicht. Massenvergewaltigungen, Raubüberfälle und andere schwere Straftaten sind die Folgen der verheerenden deutschen Asylpolitik, die ganz Europa mit jungen, kräftigen, männlichen Wirtschaftsmigranten überzogen hat. Wenn nun ein paar hundert Kinder aus den Lagern nach Mitteleuropa geflogen werden: Was wird dann wohl mit deren Eltern und den Verwandten passieren? Man kann sich schon jetzt ausrechnen, wie lang es noch dauern wird, bis Deutschland auch die „schafft“. Und wie lang es dauern wird, bis die nächsten „Kinder“ kommen, und die nächsten Eltern nachziehen.

Statt die Migranten zurück in ihre Heimat zu fliegen, und dadurch zu signalisieren, dass Europa sich nicht weiter von Kinderaugen erpressen lässt, bricht Merkel-Deutschland von Neuem europäisches Recht, schleppt unzählige Flüchtlinge durch ein halbes Dutzend sicherer Drittstaaten in ihr deutsches Sozialparadies und öffnet die Portemonnaies der deutschen Steuerzahler. Als ob die deutsche Wirtschaft durch Corona und die drohende Rezession nicht genug Probleme im eigenen Land hätte, müssen jetzt auch noch mit deutschem Steuergeld jene der Afghanen, Syrer und Zentralafrikaner gelöst werden.

Wann begreift Merkel endlich, dass Deutschland nicht dazu in der Lage ist, den Rest der Welt zu retten?

[Autor: A.L. Bild: Wikipedia/ Raimond Spekking Lizenz: CC BY-SA 4.0]