Wer anderen eine Grube gräbt,…

US-Lokalpolitikerin, die für Kürzung des Polizeibudgets war, musste nun die Wichtigkeit der Polizei erkennen

Seattle im Nordwesten der USA ist eine Hochburg des Linksextremismus, in der Randalierer auf das Wohlwollen der Politik hoffen können. So kürzte die von den Demokraten regierte Metropole im Zuge der Black Lives Matter-Hysterie das Budget. Mitgetragen wurde diese sicherheitspolitische Maßnahme auch von der Gemeinderätin Lisa Herbold. Darüber hinaus ist Herbold Mitinitiatorin eines Gesetzesvorschlags, der vorsieht, dass minderschwere Vergehen nicht mehr geahndet werden, wenn sie zur Befriedigung eines grundlegenden Bedürfnisses begangen werden.

Herbold verteidigte die beabsichtigte Gesetzesänderung damit, diese würde die „Werte“ Seattles widerspiegeln: „Es gibt den Menschen die Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen und Richtern die Möglichkeit, diese Geschichten zu hören und auf Grundlage der Werte unserer Stadt eine Entscheidung zu treffen.“

Wie wichtig die Polizei tatsächlich ist, musste Herbold vor wenigen Tagen erkennen. Wie das Medium mynorthwest.com berichtet, wählte die Lokalpolitikerin am Nachmittag des 11. Dezember den Notruf. Laut Bericht sagte Herbold der Polizei, dass „sie sich auf der Westseite des Wohnzimmers in der Nähe der Küche befand, als sie ein lautes Geräusch hörte das nach einem Schuss klang und in die Küche eintauchte, um sich zu verstecken“. Glücklicherweise war es kein Schuss, aber immerhin hatte jemand einen Stein durchs Fenster geworfen. Ein Nachbar hatte den Vorfall beobachtet und beschrieb den Täter als „unathletisch und als schlechten Läufer“

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Seattle City Council from Seattle Lizenz: CC BY 2.0]