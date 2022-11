Bild: PxHere Lizenz: –

Von Werner Reichel: Rund 200 jugendliche Migranten haben in der Halloweennacht Linz terrorisiert. Sie warfen in der Innenstadt Böller, Feuerwerkskörper und Steine auf Passanten und Polizisten. Diese Unruhen waren eine Kampfansage an die Mehrheitsgesellschaft. Diese hat so reagiert, wie es die Randalierer erwartet haben.

