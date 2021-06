ZurZeit-Podcast: Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer?

Von Wendelin Mölzer: Die Klimahysteriker rund um Greta Thunberg und „Fridays for Future“ stecken in der Krise: Zum einen kräht kein Hahn nach dem Klimawandel – Corona ist das bestimmende Thema. Zum anderen haben wir in Österreich blöderweise gerade den kühlsten Frühling seit 1987 erleben dürfen, von Sommer oder zumindest Frühsommer keine Spur.

Dennoch sind die diversen Klima-Rettungs-Gurus darum bemüht ja keine Hoffnung aufkommen zu lassen, dass das mit dem Klimawandel vielleicht doch nur Panikmache ist: Kälter sei es nur bei uns und überall anders würde es ja ohnehin wärmer werden …

Ihr findet unseren Podcast entweder auf “Anchor”:

Oder auf unseren “Youtube“-Kanal.

[Autor: – Bild: Sonia Mertens auf Pixabay Lizenz: –]