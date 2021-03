6. März: Aufruf zur größten Anti-Regierungs- und Corona-Maßnahmen-Demo in Wien!

Dieser Aufruf erschien Ursprünglich auf “unser Mitteleuropa”.

Der Widerstand in der österreichischen Bevölkerung ist nach Monaten des Protestes gegen die diktatorischen Corona-Maßnahmen und die schwarz-grüne Bundesregierung weiterhin ungebrochen. Zehntausende strömten in den vergangenen Wochen in Wien auf die Straßen und trotzten politischen Verboten, Polizeiwillkür und medialer Hetze. Und auch in den Kleinstädten und Dörfern überall im Land regt sich Widerstand, werden Demonstrationen und Spaziergänge erfolgreich organisiert und abgehalten. Die Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten.

6. März wird Groß-Demo-Tag gegen Impfzwang!

Für den 6. März ist nun eine Demonstration der Superlative in Wien geplant, die alles bisherige in den Schatten stellen soll. Der Corona-Widerstand, Corona-Aufklärung.tv und sämtliche andere Widerstandsgruppen und zivilgesellschaftliche Freiheitsbewegungen, ebebnso wie alternative Medien wie UNSER MITTELEUROPA, Wochenblick, Info-Direkt, PI-News und Unzensuriert, mobilisieren für den großen Aktionstag.

[Autor: – Bild: Privat Lizenz: -]