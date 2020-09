Alerta! Antifa nicht nur Störenfriede, sondern auch mordlustig

Shane Moon kam von einer Gedenkveranstaltung eines Antifa Opfers, als das Proud Boys-Mitglied selbst von einem Antifa-Mitglied überfahren wurde.

Berichten zufolge war der schwerverletzt Überlebende am Samstag auf einem Parkplatz in Vancouver, Washington, wo Mitglieder der rechten Aktivistengruppen “Proud Boys” und “Patriot Prayer” eine Veranstaltung zu Ehren von Aaron “Jay” Danielson abhielten, von einem Lastwagen angefahren worden. Wenige Tage zuvor am 29. August wurde der betrauerte Danielson in Portland von einem Antifa-Anhänger erschossen.

Nach Aussagen soll der Fahrer des Lastwagens versucht haben, einen Streit mit Mitgliedern der Proud Boys in einer Bar in Vancouver zu provozieren. Der Mann gab sich den Männern als Antifant zu erkennen, als er Shane Moon und andere auf einem nahen gelegenen Parkplatze ansprach.

„Als der Mann sein Fahrzeug angelassen hatte und loszufahren begann, fuhr er Shane an”, sagte das Proud Boys-Mitglied Rex Fergus. „Shane versuchte aus dem Weg zu gehen, doch der Linksfanatiker überfuhr ihn.”

Moon wurde Berichten zufolge nach oben und auf das Dach des Lastwagens geschleudert. Er schlug mit dem Kopf auf den Beton auf und blutete aus den Ohren und der Nase. Das Opfer leidet an einer Gehirnblutung. Der Fahrer floh vom Tatort, konnte aber später verhaftet werden.

Zu Beginn des Samstags rief der Führer der Patriot Prayer, Joey Gibson, zum Frieden auf, als er am Danielson-Denkmal im Esther Short Park in Vancouver sprach. “Ich möchte nicht, dass eine Person nach Portland geht und im Namen von Jay Gewalttaten begeht”, sagte Gibson. “Nicht eine einzige.”

