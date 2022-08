Antiweißer Rassismus greift in den USA immer mehr um sich

Autor: U.K. Bild: steveriot1 auf Pixabay Lizenz: –



Weiße Lehrer sollen zuerst entlassen werden

In den USA werden Weiße aufgrund ihrer Hautfarbe immer häufiger Opfer von Diskriminierungen. Davon betroffen sind auch weiße Lehrer, und unabhängig ihres Dienstalters und ihrer Qualifikation. Wie „Alpha News“ berichtet, sieht ein Vertrag der Lehrergewerkschaft in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota vor, dass weiße Lehrer vor „farbigen Lehrkräften“ entlassen oder versetzt werden, falls die Minneapolis Public Schools (MPS) Personal abbauen müssen.

Nachdem die Lehrergewerkschaft Minneapolis Federation of Teachers (MFT) und die MPS am 25. März eine Einigung erzielt hatten, um einen 14-tägigen Lehrerstreik zu beenden, haben beide Seiten einen neuen Tarifvertrag mit verschiedenen Vorschlägen ausgearbeitet und ratifiziert. Bei der nun beschlossenen Diskriminierung weißer Lehrer geht es um den angeblichen „Schutz farbiger Lehrkräfte“, die in der Vergangenheit bei Einstellungen Opfer von Diskriminierung geworden wären.

„Wenn ein Lehrer freigesetzt wird, der zu einer Gruppe gehört, die unter den zugelassenen Lehrern des Standorts unterrepräsentiert ist, muss der Bezirk den nächsthöheren Lehrer entlassen, der nicht zu einer unterrepräsentierten Gruppe gehört”, heißt es in der Vereinbarung. „Freisetzen“ bedeutet, dass Personal abgebaut wird, wenn die Schülerzahlen an einer bestimmten Schule zurückgehen.

Außerdem heißt es in der Vereinbarung, dass nicht-weiße Lehrkräfte sowie Lehrer, die in verschiedenen Programmen arbeiten, „von bezirksweiten Entlassungen außerhalb der Reihenfolge des Dienstalters ausgenommen werden können“. Die Vereinbarung räumt auch der Wiedereinstellung von Lehrern aus „unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen“ Vorrang vor weißen Lehrern ein.