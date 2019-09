Unternehmen „Sentinel“ ist angelaufen. Der iranische Supertanker auf dem Weg von Gibraltar unterliegt nunmehr direkten Sanktionen. Israelische Luftschläge erfolgten im Irak gegen iranische Verbündete. Iranische Drohnen in Syrien wurden abgeschossen. Angriffe der Hisbollah auf israelische Ziele wurden durch Gegenfeuer beantwortet.

Israel beabsichtigt die souveräne Anerkennung der Siedlungen im Westjordanland. An der Grenze zum Gazastreifen wurden wiederholt Angriffe der Hamas abgewiesen.

Während Europa unter Belagerung steht, setzt es auf Verhandlungen. Während Israel unter Belagerung steht, setzt es auf eine Ausweitung der Kampfzone.

Unterdessen wächst das Misstrauen gegen Deutschland. Je schwächer und pazifistischer es wird, um so unzuverlässiger und gefährlicher wird es wahrgenommen.

Bekundungen eines „Nie wieder“, das Bitten um Verzeihung, die Beteuerung gelernt zu haben, spiegeln „de facto“ das Gegenteil wider. Appeasement ohne Nachrüstung stellt eine Ermutigung des Iran und seiner Verbündeten dar.

Die wahre Lektion wurde noch immer nicht gelernt: „The best way to stop bad guys with guns, are good guys with guns!“

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/davric Lizenz: –]