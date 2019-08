Auf der Suche nach dem richtigen Mythos: Cincinnatus

„Deutschland ist eine Ökonomie auf der Suche nach einer Identität.“ Diese Weisheit verdanken wir Henry Kissinger. Besagte Weisheit lässt sich entsprechend umlegen: Die EU ist eine Bürokratie auf der Suche nach einem Volk.

Die Referenden für einen Verfassungsvertrag scheiterten an Frankreich und den Niederlanden. In beiden Fällen wurden innenpolitische Malversationen als Hauptschuldige ausgemacht. Die daraus gezogenen Lehren: Möglichst keine Referenden. Möglichst keine Symbole, welche einem europäischen Bundesstaat zugeordnet werden könnten.

Seither bewegt sich die EU in Form eines Mischwesens voran, welches einem gentechnischen Labor als gescheitertes Experiment entsprungen sein könnte.

Die natürliche Entwicklung der Menschheitsgeschichte macht die Versuche, aus einer Ansammlung von Verträgen, Paragraphen, Vorschriften und Verordnungen eine Schicksalsgemeinschaft zu schmieden, von vornherein aussichtslos. Was als Staatenbund begonnen hat, geboren aus der Ratio der Notwendigkeit, kann nicht die Evolution zu einem Bundesstaat vollführen.

Es fehlt nicht an Versuchen, neben den Köpfen der Europäer auch Herz, Seele und Bauch zu überzeugen. Ein einzigartiges Jahrhundertprojekt. Ein einzigartiges Friedensprojekt. Karl der Große. Die amerikanische Herausforderung. Die russische Herausforderung. Die chinesische Herausforderung. Die Beschwörung der Konflikte und der Kriege der Vergangenheit. Die Beschwörung der Krisen des Separatismus. Etc.

Kein einziger Versuch, einen wirkmächtigen Mythos zu erzeugen, war von Erfolg beschieden. Warum? Nicht, weil die Bürger durch Ansprache eines Mythos nicht überzeugt, angesprochen oder motiviert werden könnten. Sondern weil Mythen wachsen. Mythen erstehen. Mythen entwickeln sich. Mythen werden nicht in Büros beschlossen. Mythen werden nicht in PR-Agenturen entworfen. Mythen werden nicht in Labors zusammengerührt.

Aus diesem Urinstinkt entspringt der Erfolg der Brexit-Kampagne. Aus diesem Urinstinkt entspringt der Erfolg der Regierungen der Visegrad-Staaten. Aus diesem Urinstinkt entspringt der Erfolg der Schweiz, als Insel der Freiheit und des Wohlstandes inmitten der EU. Aus diesem Urinstinkt entspringt der Erfolg der Lega und ihrer Verbündeten.

Salvinis Wagnis erinnert an den wirkmächtigen Mythos des Cincinnatus, des altrömischen Musterbeispiels für die Bürgertugend. Oder er erweckt die Erinnerungen an Caesars Rede an die meuternden Veteranen am Marsfeld.

Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Conte und den Bemühungen von Staatspräsident Mattarella, eine neue Regierung zu bilden, verbleibt das Bündnis aus Lega, Forza Italia und Fratelli d’Italia als patriotische Reserve zur Errettung des Vaterlands. PD und Cinque Stelle können gleich großer Koalitionen in Österreich und Deutschland Stabilität vorgaukeln. Aber am Ende des Tages scheitern sie an der Realität. Daran können Unkenrufe der Mainstreammedien, dass sich Salvini verpokert oder verspekuliert hätte, nichts ändern.

Alleine die Zunahme von Anlandungen von Schlepperbooten der NGOs wird dem Mythos Wirkmächtigkeit verleihen.

