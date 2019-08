50 Prozent der Harvard-Absolventen sind Kommunisten!

Das macht Europa billiger!

Folgende Szenerie könnte sich dieser Tage in einem wohlhabenden amerikanischen Haushalt zugetragen haben:

Vater zum Dienstmädchen: Consuela, waren Sie so freundlich und haben das Gästezimmer für den Sohnemann hergerichtet?

Dienstmädchen zum Vater: Natürlich Sir. Wir warten ja alle schon ganz gespannt, wenn er vom College heimkommt.

Sohn: Consuela. Haben Sie sich noch immer nicht gegen die patriachalische Herrschaft meines reaktionären Erzeugers aufgelehnt.

Dienstmädchen: Weihnachtsgeld. Urlaubsgeld. Großzügige Entlohnung. Angenehme familiäre Atmosphäre. Wovon reden Sie?

Sohn: Glückliche Sklaven sind die schlimmsten Feinde der Freiheit.

Dienstmädchen: Ähm. Ja. Sicher. Ähm. Ich ziehe mich dann zurück.

Vater: Und Sohnemann. Wie war das Semester? Ich bin schon ganz gespannt. Erzähl!

Sohn: Wir haben uns gegen das gescheiterte kapitalistische System aufgelehnt. Wir haben gegen die Unterdrückung der armen Massen protestiert, die von einem rassistischen Polizeiapparat unterdrückt werden. Wir haben gegen die Benachteiligung von Frauen, Homosexuellen aller Geschlechter, Bisexuellen aller Geschlechter, Transvestiten aller Geschlechter, Unterdrückter aller Rassen, Religionen und Herkunft demonstriert. Wir haben gegen die imperialistische Außenpolitik Amerikas protestiert. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass jeder Mensch dieses Planeten das Recht darauf hat unbeschadet in unser Land zu kommen. Dass er das Recht darauf hat seine Gebräuche, Sitten und Anschauungen, auch wenn diese anti-westlich sind und sich gegen unsere Verfassung richten, hier bevorzugt leben zu dürfen. Wir haben verstanden, dass dieses Land auf einem faschistoiden Suppressionsapparat beruht und zugleich das Kunststück zustande brachte, gemeinsam mit Israel eine Schreckensherrschaft über den Planeten zu errichten.

Vater: Ah ja. Ähm. Warte kurz.

Vater schreitet zum Telefon und ruft den Dekan an: Ich will die Studiengebühren zurück. Ich will die Spenden zurück. Und ich will meinen Sohn zurück!

Das Meinungsforschungsinstitut Gallup kam nach einer Studie zu folgenden Ergebnissen: 50 Prozent, also die Hälfte aller Absolventen der Eliteuniversität Harvard, stellen das System der freien Marktwirtschaft in Frage.

Dies bedeutet, dass 50 Prozent der Eltern und 50 Prozent der Spender ein Anrecht darauf haben, ihr Geld zurückzufordern. Kommunisten produziert man viel leichter, effizienter, produktiver und günstiger an öffentlichen europäischen Universitäten. Marktwirtschaft funktioniert.

[Autor: B.T. Bild: www.wikipedia.org/Pax Ahimsa Gethen Lizenz: CC BY-SA 4.0]