Auf zum zweiten Lockdown…

Der Countdown zum Lockdown. Menschen gehen einkaufen. Menschen gehen durch die Straßen. Menschen gehen in Kaffeehäuser, Bars, Restaurants etc. Mit Maske, mit Abstand, mit Plexiglas. Wie man es seit einigen Monaten gewohnt ist. Nunmehr hat man sich an den Lockdown gewohnt.

Einige Wochen sperrt man zu. Einige Wochen sperrt man auf. Einige Wochen sperrt man wieder zu. Einige Wochen sperrt man wieder auf. Die neue Normalität. Man gewöhnt sich daran.

Man gewöhnt sich daran, dass man zu- und aufsperrt gemäß Verordnung. Maske gemäß Verordnung. Einschränkung gemäß Verordnung. Schule gemäß Verordnung. Einreichen des Einkommensverlusts gemäß Verordnung.

Alles nicht so schlimm. Amazon funktioniert. Netflix funktioniert. Essenslieferung funktioniert.

Geschlossene Sportstätte im Namen der Volksgesundheit? Kein Problem. Gehen Sie joggen. Geschlossenes Theater? Kein Problem. Schauen Sie YouTube. Geschlossenes Lokal? Kein Problem. Trinken Sie zu Hause. Via Skype. Man sollte ja nicht alleine trinken…

Gehen Sie nicht zwischen 20 und 6 Uhr auf die Straße. Kein Problem. Wohin sollte man wollen, wenn alles zu hat. In etwa so sinnvoll wie eine Reisewarnung nach Nordkorea. Ja eh. Wer will dorthin…

Und warum regt sich niemand auf? Ganz einfach. Weil die Demographie Europas diesen Zeitpunkt nicht nur nicht herbeigeführt, sondern sogar herbeigesehnt hat.

30 Prozent bilden die ältere Bevölkerung. Diese fühlt sich nicht eingeschränkt, sondern sogar beschützt.

20 Prozent sind Migranten. Diese werden nicht oder kaum kontrolliert. Wenn kein Polizist einen Sturm auf den Stephansdom verhindern kann, kontrolliert er auch keine Maskenpflicht in den Ghettos.

25 Prozent sind Bobos, Beamte und Lehrer. Eine Gruppe, welche den nächsten Lockdown gar nicht erst erwarten kann. Homeoffice als bezahlter Urlaub…

Dann verbleiben 25 Prozent Packesel. Die 25 Prozent, welche seit Jahren die 75 Prozent tragen. Die bekommen zu den bisherigen 1000 Tritten den 1001. Tritt…

Wir sehen einander wieder in der Interglazialzeit, ähm Interlockdownzeit…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Rosso Robot Lizenz: CC BY-SA 4.0]