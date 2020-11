Big City Machine und der Wahlbetrug

Ein ehemaliger Gouverneur plaudert aus dem Nähkästchen

Es gibt den berüchtigten Ausspruch, dass Joe Kennedy seinem Sohn JFK Illinois gekauft und somit auch die Präsidentschaft am silbernen Tablett servierte.

Was steckt hinter diesen so genannten Big City Machines. Einer, der es wissen muss, ist der ehemalige Gouverneur von Illinois Rod Blagojevich. Auf die Frage, ob organisierter Wahlbetrug regelmäßig stattfinde, antwortet er: Ist der Papst katholisch? Laut Blagojevich ist Wahlbetrug in den Big City Machines eine „altehrwürdige“ Tradition. Welche Städte genau sind umfasst: Langjährig demokratisch regierte Städte. Ähnlich wie das rote Wien. Jedoch noch verkrusteter und korrupter.

Blagojevich wurde 2011 verurteilt, weil er versucht hatte, den freigewordenen Senatssitz von Obama zu verkaufen. Nunmehr hat er nichts mehr zu verlieren und plaudert aus dem Nähkästchen des Wahlbetrugs. Detroit, Milwaukee, Philadelphia, Las Vegas.

Der ehemalige Maschinist der Big City Machines hat auch eine Erklärung für das noch nie dagewesene Ausmaß an Wahlbetrug. Die Unverschämtheit stützt sich auf das Wissen der Unterstützung durch die Medien.

Bewiesenermaßen hat sich Joe Biden im Zuge einer medialen Show auf riesiger Bühne zum Sieger erklärt. Obwohl die Wahl nicht vorbei ist. Er stützt sich lediglich auf die Big City Machines und die Medien. Die übrigen zuständigen Instanzen haben noch nicht entschieden.

Sogar die „New York Times“ weigert sich mitzumischen. Sämtliche unklare Staaten und Staaten, wo Prozesse anhängig sind, wurden von blau auf grau gestellt.

Laut dem Autor Michael Walsh könnten die umstrittenen Briefwahlstimmen ex post facto als illegal erklärt werden. Nunmehr haben die Konservativen im Supreme Court sechs Stimmen. Eine wankende konservative Stimme ermöglichte vor der Ernennung von Coney-Barrett einen Teil des nunmehrigen Chaos. Stimmen in Pennsylvania dürfen auch verspätet einlangen und gezählt werden.

Die nötigen Stimmen kommen dann über Nacht aus verschlossenen Büros und Kofferräumen. Haben sie es diesmal übertrieben…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/United States Marshals Service Lizenz: –]