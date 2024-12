Bitcoin durchbricht die 100.000-Dollar-Marke: Die Kryptorevolution geht weiter

Autor: A.R.

Nach wochenlangem Hin und Her durchbrach ein aggressiver Käufer die Widerstände während einer illiquiden asiatischen Handelszeit und trieb den Kurs auf 101.554 US-Dollar. Der Markt reagierte mit massiven liquidierten Short-Positionen, was den Weg für noch höhere Kurse ebnen könnte – einige sehen 200.000 US-Dollar bereits am Horizont.

Die Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten und die Nominierung des kryptowährungsfreundlichen Paul Atkins zum Vorsitzenden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gelten als Haupttreiber des jüngsten Kursanstiegs. Seit Trumps Wahlsieg am 5. November hat der Kryptomarkt um unglaubliche 1,4 Billionen zugelegt Dollar, und Bitcoin hat mit einer Marktkapitalisierung von über zwei Billionen Dollar sogar Saudi Aramco überholt.

Auch international wurden positive Signale gesendet. Russlands Präsident Wladimir Putin betonte, dass niemand die Nutzung von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen verbieten könne.

Bitcoin-Fans feiern den Meilenstein als Beweis dafür, dass die Kryptowährung ein modernes Wertaufbewahrungsmittel und eine Absicherung gegen Inflation ist. Mit Rekordvolumen von über zehn Billionen Dollar und Zuflüssen in Bitcoin-ETFs von acht Milliarden Dollar seit Trumps Sieg zeigt sich: Die Kryptorevolution ist längst keine Randerscheinung mehr – sie ist gekommen, um zu bleiben.