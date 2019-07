Blinder linker Hass

Wer weiße Hunde hat wie Ivanka Trump, ist in Augen mancher Linker Rassist

Linke Anhänger der US-Demokraten bezichtigen Ivanka Trump als Rassistin, weil ihr Hund rein weiß ist. Besitzer solcher Hunde wären „Nazis“. Derartiger Schwachsinn entsteht wohl in dem immer hysterischer werdenden links-linken Gutmenschenumfeld, welches die Welt nur mehr in „Täter“ und „Opfer“ einteilt. Jetzt könnte man sich lächelnd zurücklehnen und süffisant bemerken, dass die dominante Farbe des deutschen Schäferhundes schwarz ist, aber damit wird man der Sache nicht gerecht. Auch wenn die Hundefrage keine wirklichen Folgen haben wird, die gleichen fundamentalistischen Fanatiker, die derartigen Schwachsinn behaupten, melden sich auch in menschlichen Fragen zu Wort und werden dann von den linken Mainstream-Medien gerne gehört und hofiert.

Scherzhaft könnte man aber noch anmerken, dass wir froh sein können, dass es den Klimawandel gibt, immerhin sollen so ja die „bösen weißen Eisbären“ vom Aussterben bedroht sein.

[Autor: H.W. Bild: www.wikipedia.org/Andreas Weith Lizenz: CC BY-SA 4.0]